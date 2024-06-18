https://ria.ru/20240618/sk-1953818354.html

Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение

Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение - РИА Новости, 18.06.2024

Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение

Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:46

2024-06-18T21:46

2024-06-18T22:49

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

россия

нижегородская область

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК ("Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в заявлении.Уточняется, что Шина также обвиняют по статье "Организация незаконной миграции".О задержании трех человек СК сообщил во вторник днем. Ведомство приостановило работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К". Уголовное дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета.Роспотребнадзор установил, что источником заражения людей с признаками ботулизма в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане стал "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке" от вышеназванных производителей. Предприятие, выпускавшее опасные продукты, находится в промышленной зоне рядом со свалкой. При этом процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм, указали в службе.Как рассказал РИА Новости инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

москва

россия

нижегородская область

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанные фигуранты уголовного дела об отравлении людей салатами Задержанные фигуранты уголовного дела об отравлении людей салатами 2024-06-18T21:46 true PT0M40S

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