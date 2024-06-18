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Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение - РИА Новости, 18.06.2024
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21:46 18.06.2024 (обновлено: 22:49 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sk-1953818354.html
Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение
Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение - РИА Новости, 18.06.2024
Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение
Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:46
2024-06-18T22:49
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
нижегородская область
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК ("Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в заявлении.Уточняется, что Шина также обвиняют по статье "Организация незаконной миграции".О задержании трех человек СК сообщил во вторник днем. Ведомство приостановило работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К". Уголовное дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета.Роспотребнадзор установил, что источником заражения людей с признаками ботулизма в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане стал "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке" от вышеназванных производителей. Предприятие, выпускавшее опасные продукты, находится в промышленной зоне рядом со свалкой. При этом процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм, указали в службе.Как рассказал РИА Новости инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
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москва
россия
нижегородская область
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Задержанные фигуранты уголовного дела об отравлении людей салатами
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, нижегородская область, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии, московская область (подмосковье)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Случаи заражения ботулизмом в России, Московская область (Подмосковье)
Фигурантам дела о массовом отравлении предъявили обвинение

СК: фигурантам дела об отравлении пищевой продукцией предъявили обвинение

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.
"Генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества "Локалкитчен" Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК ("Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что Шина также обвиняют по статье "Организация незаконной миграции".
О задержании трех человек СК сообщил во вторник днем. Ведомство приостановило работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К". Уголовное дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета.
Роспотребнадзор установил, что источником заражения людей с признаками ботулизма в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане стал "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке" от вышеназванных производителей. Предприятие, выпускавшее опасные продукты, находится в промышленной зоне рядом со свалкой. При этом процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм, указали в службе.
Как рассказал РИА Новости инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссияНижегородская областьАнастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Случаи заражения ботулизмом в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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