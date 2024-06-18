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РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих - РИА Новости, 18.06.2024
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15:49 18.06.2024 (обновлено: 16:34 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/rzhd-1953705772.html
РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих
РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих - РИА Новости, 18.06.2024
РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих
Сотрудники РЖД не разрешают провожающим заходить в "Сапсаны" и некоторые скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, заявили РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:49
2024-06-18T16:34
москва
санкт-петербург
россия
ржд
федеральная пассажирская компания
октябрьская железная дорога
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники РЖД не разрешают провожающим заходить в "Сапсаны" и некоторые скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, заявили РИА Новости в компании.Так там прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах сообщения с жалобами пассажиров на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования."Согласно приказу Министерства транспорта России от 25 февраля 2022 года № 60 провожающие в вагоны высокоскоростного поезда "Сапсан" на начальных и промежуточных станциях не допускаются", — пояснили в РЖД, уточнив, что это правило действует со дня вступления документа в силу. В компании также сослались на приказ Минтранса № 4 от 9 января 2024 года, согласно которому сопровождающие не могут заходить в скоростные поезда № 728/727, № 747/748 Москва — Санкт-Петербург — Москва, курсирующие на участках Октябрьской железной дороги.В ФПК граница зоны транспортной безопасности установлена по периметру вагона, уточнили в Российских железных дорогах."В других поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят, что эти люди находятся с ними. Те же правила действуют и для встречающих", — говорится в заявлении.При этом отмечается, что если время стоянки поезда на станции составляет менее пяти минут, то проводники рекомендуют провожающим не заходить в вагон и готовы помочь пассажирам с багажом.
https://ria.ru/20240617/ivolga-1953396924.html
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москва, санкт-петербург, россия, ржд, федеральная пассажирская компания, октябрьская железная дорога
Москва, Санкт-Петербург, Россия, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Октябрьская железная дорога
РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих

РЖД: провожающим нельзя заходить в "Сапсаны" и некоторые скоростные поезда

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники РЖД не разрешают провожающим заходить в "Сапсаны" и некоторые скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, заявили РИА Новости в компании.
Так там прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах сообщения с жалобами пассажиров на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования.
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"Согласно приказу Министерства транспорта России от 25 февраля 2022 года № 60 провожающие в вагоны высокоскоростного поезда "Сапсан" на начальных и промежуточных станциях не допускаются", — пояснили в РЖД, уточнив, что это правило действует со дня вступления документа в силу.
В компании также сослались на приказ Минтранса № 4 от 9 января 2024 года, согласно которому сопровождающие не могут заходить в скоростные поезда № 728/727, № 747/748 Москва — Санкт-Петербург — Москва, курсирующие на участках Октябрьской железной дороги.
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В ФПК граница зоны транспортной безопасности установлена по периметру вагона, уточнили в Российских железных дорогах.
"В других поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят, что эти люди находятся с ними. Те же правила действуют и для встречающих", — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что если время стоянки поезда на станции составляет менее пяти минут, то проводники рекомендуют провожающим не заходить в вагон и готовы помочь пассажирам с багажом.
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