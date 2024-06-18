https://ria.ru/20240618/rzhd-1953705772.html

РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих

РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих - РИА Новости, 18.06.2024

РЖД объяснили, в какие поезда не пускают провожающих

Сотрудники РЖД не разрешают провожающим заходить в "Сапсаны" и некоторые скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, заявили РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:49

2024-06-18T15:49

2024-06-18T16:34

москва

санкт-петербург

россия

ржд

федеральная пассажирская компания

октябрьская железная дорога

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники РЖД не разрешают провожающим заходить в "Сапсаны" и некоторые скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, заявили РИА Новости в компании.Так там прокомментировали появившиеся в Telegram-каналах сообщения с жалобами пассажиров на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования."Согласно приказу Министерства транспорта России от 25 февраля 2022 года № 60 провожающие в вагоны высокоскоростного поезда "Сапсан" на начальных и промежуточных станциях не допускаются", — пояснили в РЖД, уточнив, что это правило действует со дня вступления документа в силу. В компании также сослались на приказ Минтранса № 4 от 9 января 2024 года, согласно которому сопровождающие не могут заходить в скоростные поезда № 728/727, № 747/748 Москва — Санкт-Петербург — Москва, курсирующие на участках Октябрьской железной дороги.В ФПК граница зоны транспортной безопасности установлена по периметру вагона, уточнили в Российских железных дорогах."В других поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят, что эти люди находятся с ними. Те же правила действуют и для встречающих", — говорится в заявлении.При этом отмечается, что если время стоянки поезда на станции составляет менее пяти минут, то проводники рекомендуют провожающим не заходить в вагон и готовы помочь пассажирам с багажом.

https://ria.ru/20240617/ivolga-1953396924.html

https://ria.ru/20240614/rdzh-1952980597.html

https://ria.ru/20240616/turisty-1952907122.html

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москва, санкт-петербург, россия, ржд, федеральная пассажирская компания, октябрьская железная дорога