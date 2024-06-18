https://ria.ru/20240618/rosmolodezh-1953613956.html

Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи

Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи - РИА Новости, 18.06.2024

Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи

Cрочную финансовую помощь после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье получили 93 семьи, сообщила в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:47

2024-06-18T11:47

2024-06-18T12:35

московская область (подмосковье)

красногорск

москва

ксения разуваева

крокус сити холл

российский красный крест

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5872808276a8651522ae7639e54980f4.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Cрочную финансовую помощь после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье получили 93 семьи, сообщила в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. "Девяносто три семьи (погибших и пострадавших в результате теракта в марте- ред.) получили срочную помощь. Помощь была очень разная: кому-то нужно было помочь с транспортировкой тела в другой регион страны, кому-то помогали с организацией похорон, кому-то просто нужны были срочные денежные выплаты", - сказала Разуваева. Собеседница агентства отметила, что для распределения собранных на платформе "Мы вместе" средств была создана комиссия, в которую вошли Российский Красный Крест, представители власти Москвы и Московской области и представители пострадавших в результате теракта. "Комиссия коллегиально принимала решения о такой срочной помощи этим семьям. Более 160 семей получили так называемые ваучеры от Российского Красного Креста. Это короткие, достаточно быстрые выплаты на какие-то срочные нужды, в том числе на продуктовую помощь", - отметила Разуваева. Она добавила, что уже осуществляются единовременные выплаты семьям пострадавших и семьям погибших. "Сумма варьируется от 200 тысяч рублей до 5 миллионов рублей... В качестве примера могу привести такую меру, как открытие вклада в банке в размере 5 миллионов рублей для детей, которые, к сожалению, остались без кормильца в семье", - сказала глава ведомства. Читайте полный текст интервью Ксении Разуваевой>>

https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943463320.html

https://ria.ru/20240613/nagrada-1952696067.html

московская область (подмосковье)

красногорск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), красногорск, москва, ксения разуваева, крокус сити холл, российский красный крест, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)