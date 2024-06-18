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Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи - РИА Новости, 18.06.2024
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11:47 18.06.2024 (обновлено: 12:35 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/rosmolodezh-1953613956.html
Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи
Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи - РИА Новости, 18.06.2024
Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи
Cрочную финансовую помощь после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье получили 93 семьи, сообщила в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:47
2024-06-18T12:35
московская область (подмосковье)
красногорск
москва
ксения разуваева
крокус сити холл
российский красный крест
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Cрочную финансовую помощь после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье получили 93 семьи, сообщила в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. "Девяносто три семьи (погибших и пострадавших в результате теракта в марте- ред.) получили срочную помощь. Помощь была очень разная: кому-то нужно было помочь с транспортировкой тела в другой регион страны, кому-то помогали с организацией похорон, кому-то просто нужны были срочные денежные выплаты", - сказала Разуваева. Собеседница агентства отметила, что для распределения собранных на платформе "Мы вместе" средств была создана комиссия, в которую вошли Российский Красный Крест, представители власти Москвы и Московской области и представители пострадавших в результате теракта. "Комиссия коллегиально принимала решения о такой срочной помощи этим семьям. Более 160 семей получили так называемые ваучеры от Российского Красного Креста. Это короткие, достаточно быстрые выплаты на какие-то срочные нужды, в том числе на продуктовую помощь", - отметила Разуваева. Она добавила, что уже осуществляются единовременные выплаты семьям пострадавших и семьям погибших. "Сумма варьируется от 200 тысяч рублей до 5 миллионов рублей... В качестве примера могу привести такую меру, как открытие вклада в банке в размере 5 миллионов рублей для детей, которые, к сожалению, остались без кормильца в семье", - сказала глава ведомства. Читайте полный текст интервью Ксении Разуваевой&gt;&gt;
https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943463320.html
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московская область (подмосковье), красногорск, москва, ксения разуваева, крокус сити холл, российский красный крест, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Московская область (Подмосковье), Красногорск, Москва, Ксения Разуваева, Крокус Сити Холл, Российский Красный Крест, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи

Росмолодежь: 93 семьи после теракта в "Крокусе" получили финансовую помощь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Cрочную финансовую помощь после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье получили 93 семьи, сообщила в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел.
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"Девяносто три семьи (погибших и пострадавших в результате теракта в марте- ред.) получили срочную помощь. Помощь была очень разная: кому-то нужно было помочь с транспортировкой тела в другой регион страны, кому-то помогали с организацией похорон, кому-то просто нужны были срочные денежные выплаты", - сказала Разуваева.
Собеседница агентства отметила, что для распределения собранных на платформе "Мы вместе" средств была создана комиссия, в которую вошли Российский Красный Крест, представители власти Москвы и Московской области и представители пострадавших в результате теракта. "Комиссия коллегиально принимала решения о такой срочной помощи этим семьям. Более 160 семей получили так называемые ваучеры от Российского Красного Креста. Это короткие, достаточно быстрые выплаты на какие-то срочные нужды, в том числе на продуктовую помощь", - отметила Разуваева.
Она добавила, что уже осуществляются единовременные выплаты семьям пострадавших и семьям погибших. "Сумма варьируется от 200 тысяч рублей до 5 миллионов рублей... В качестве примера могу привести такую меру, как открытие вклада в банке в размере 5 миллионов рублей для детей, которые, к сожалению, остались без кормильца в семье", - сказала глава ведомства.
Читайте полный текст интервью Ксении Разуваевой>>
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Московская область (Подмосковье)КрасногорскМоскваКсения РазуваеваКрокус Сити ХоллРоссийский Красный КрестФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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