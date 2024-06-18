Срочную финансовую помощь после теракта в "Крокусе" получили 93 семьи
Росмолодежь: 93 семьи после теракта в "Крокусе" получили финансовую помощь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Cрочную финансовую помощь после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье получили 93 семьи, сообщила в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел.
"Девяносто три семьи (погибших и пострадавших в результате теракта в марте- ред.) получили срочную помощь. Помощь была очень разная: кому-то нужно было помочь с транспортировкой тела в другой регион страны, кому-то помогали с организацией похорон, кому-то просто нужны были срочные денежные выплаты", - сказала Разуваева.
Собеседница агентства отметила, что для распределения собранных на платформе "Мы вместе" средств была создана комиссия, в которую вошли Российский Красный Крест, представители власти Москвы и Московской области и представители пострадавших в результате теракта. "Комиссия коллегиально принимала решения о такой срочной помощи этим семьям. Более 160 семей получили так называемые ваучеры от Российского Красного Креста. Это короткие, достаточно быстрые выплаты на какие-то срочные нужды, в том числе на продуктовую помощь", - отметила Разуваева.
Она добавила, что уже осуществляются единовременные выплаты семьям пострадавших и семьям погибших. "Сумма варьируется от 200 тысяч рублей до 5 миллионов рублей... В качестве примера могу привести такую меру, как открытие вклада в банке в размере 5 миллионов рублей для детей, которые, к сожалению, остались без кормильца в семье", - сказала глава ведомства.