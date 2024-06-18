https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953598505.html

Ксения Разуваева: волонтерство должно стать удобным и доступным

Ксения Разуваева: волонтерство должно стать удобным и доступным - РИА Новости, 18.06.2024

Ксения Разуваева: волонтерство должно стать удобным и доступным

Добровольчество в России должно стать нормой жизни, а Росмолодежь будет делать все, чтобы человек мог легко реализовать возникшую потребность помочь, заявила... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:00

2024-06-18T12:00

2024-06-18T12:00

интервью - авторы

россия

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российский красный крест

брикс

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Добровольчество в России должно стать нормой жизни, а Росмолодежь будет делать все, чтобы человек мог легко реализовать возникшую потребность помочь, заявила глава ведомства Ксения Разуваева. В интервью РИА Новости она подвела итоги Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе и анонсировала подготовку в следующему, а также рассказала о сборе помощи после теракта в "Крокус сити холле". Беседовала Юлия Туголукова.– Ксения Денисовна, в мае был назначен новый состав правительства РФ. Молодежная политика, которую ранее курировала Татьяна Голикова, передана вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Как Росмолодежь будет выстраивать взаимодействие с новым курирующим вице-премьером, и как в целом изменится подход к реализации государственной молодежной политики в России?– Спасибо большое за вопрос. Я хотела бы начать, пользуясь случаем, с благодарности Татьяне Алексеевне Голиковой, потому что не преувеличу, если скажу, что молодежная политика вместе с ней прошла очень большой путь, огромное количество очень значимых инициатив и решений были реализованы при ее непосредственном участии. У нас в этот период, начиная с 2018 года, был принят и закон о молодежной политике, и закон о российском движении детей и молодежи "Движение первых", произошло вообще становление этого движения, Татьяна Алексеевна имела к этому непосредственное отношение. И закон о добровольческой деятельности. И вообще мы вместе пережили пандемию, и именно в период зародилось, наверное, самое мощное волонтерское движение, самый масштабный волонтерский проект в нашей стране – это проект "Мы вместе". И многое, многое другое. Это действительно была очень серьезная, плодотворная, системная, командная работа. За что ей огромное спасибо.Вместе с тем, конечно же, мы очень рады Дмитрию Николаевичу Чернышенко, нашему новому курирующему вице-премьеру. Но я хочу сказать, что на самом деле тема молодежной политики для него совершенно не новая, он никогда не был вдалеке от молодежной аудитории и от того, что важно сегодня для молодежи. Он возглавлял организационный комитет Олимпиады в 2014 году. Это событие стало своего рода началом системного развития волонтерского движения в нашей стране, и он непосредственное отношение к этому имел. Витрина нашей страны в мире – это, конечно же, Олимпиада 2014 года. Все это олимпийское наследие, инфраструктура, которая сегодня становится местом притяжения для молодежи всей страны.Не могу не отметить его опыт работы в "Газпром-медиа холдинге", ядро аудитории каналов которого – это молодежь. И, конечно же, Всемирный фестиваль молодежи. Дмитрий Николаевич был заместителем председателя организационного комитета по подготовке Всемирного фестиваля молодежи. В том числе благодаря его работе, фестиваль действительно получился очень ярким. И проходил он фактически продолжая "Игры будущего", этот проект тоже реализовывался под руководством Дмитрия Николаевича и объединил вообще всю прогрессивную молодежь мира.Поэтому я уверена, что у нас впереди очень много значимых больших проектов и программ, которые действительно будут отвечать на запрос молодежи. И работа будет слаженная, четкая, очень прогрессивная. Конечно же, с учетом того, что у нас историческая веха – это формирование, реализация национального проекта "Молодежь и дети", куратором которого выступает Дмитрий Николаевич.– На какой стадии находится разработка национального проекта "Молодежь и дети", и по каким принципам вы его формируете?– Стадия разработки высокая, назовем это так. Мы сегодня действительно трудимся очень большой командой. У нас более 30 ведомств включены в подготовку национального проекта. Конечно же, самыми главными партнерами в этой работе для нас являются министерство просвещения РФ, министерство науки и высшего образования РФ, мы с ними работаем в режиме 24 на 7.Важно по-настоящему сформировать среду для развития, для воспитания подрастающего поколения, среду, которая сопровождала бы молодого человека в разные этапы его жизни, на разных этапах его взросления, на переходах из одной возрастной категории в другую, от одного уровня образования до следующего, в момент, когда он завершает свое образование и выходит на рынок труда. Сформировать полноценную, наполненную среду возможно, только консолидируя, объединяя усилия абсолютно разных ведомств, всех субъектов молодежной политики и воспитания. Исходя из этого и вытекает ключевой принцип при формировании национального проекта и последующей его реализация – это межведомственность и объединение усилий.Второе, о чем важно сказать, это принцип открытости. Национальный проект должен быть понятен нашей аудитории. Причем важно, что, когда мы говорим про аудиторию национального проекта, мы говорим про аудиторию от 3 до 35 лет. Нацпроект нацелен и на вовлечение союзников – родителей, учителей, педагогов, наставников – всех, кто находится во взаимодействии с нашей аудиторией. Нам важно, чтобы мы услышали нашу аудиторию, сформировали нацпроект таким образом, чтобы он был ответом на запрос аудитории.В рамках национального проекта предполагается реализация девяти федеральных проектов. Работа по формированию продолжается, финальное количество федеральных проектов может быть изменено. Ранее было озвучено шесть, но мы находимся в постоянной проработке с ведомствами и ищем, где у нас еще возникают какие-то пробелы, которые нам нужно компенсировать каким-то набором значимых проектов для молодежи. Мы в активной стадии работы и, конечно, нам предстоит пройти еще достаточно большой путь.– Росмолодежь еще участвует в таких национальных проектах, как "Кадры" и "Семья". Каким образом идет взаимодействием с этими национальными проектами, и какую роль Росмолодежь сыграет в их формировании?– Сегодня в разработке в рамках национального проекта "Семья" находится федеральный проект "Семейные ценности", непосредственными участниками которого мы предполагаемся и сегодня над ним работаем на площадке правительства. У нас есть достаточно большой опыт работы с родительским сообществом "Родные-Любимые", который мы хотим дальше масштабировать в рамках национального проекта. Также конечно же, и реализация общероссийского конкурса "Это у нас семейное", который является одним из флагманских проектов, который не только про самореализацию, но и про продвижение наших ценностей, про формирование ролевых моделей.Если говорить про национальный проект "Кадры", то, конечно же, это все, что касается сегодня содействия занятости молодежи. Например, реализация программы Росмолодежи "Больше, чем работа": сегодня это более 230 компаний, крупных предприятий во всех регионах страны, которые вместе с нами привлекают молодежь на стажировки, с достаточно юного возраста, показывают им их профессиональный горизонт, к которому они должны прийти. Это и, безусловно, тема промышленного туризма, это тоже часть профориентационной работы. Также это, конечно же, еще одна наша программа "Госстарт" для молодых госслужащих, которую мы планируем тоже масштабировать в рамках будущего национального проекта, потому что сегодня государственная служба – это тоже достаточно большой сегмент, на который молодежь смотрит, куда они стремятся.У нас планируется отдельный федеральный проект в рамках национального проекта "Кадры" потому что у нас основным притоком предпринимателей за 2023 год являются именно молодые предприниматели и мы в этом видим очень большую перспективу.Но и это точно не исчерпывающий список, потому что мы работаем сегодня с профильными ведомствами вместе и стараемся сделать так, чтобы максимально все интересы и потребности молодежи были учтены в формирующихся национальных проектах.– Возвращаясь к Всемирному фестивалю молодежи, по поручению президента РФ Владимира Путина он будет проходить раз в шесть лет. Когда начнется подготовка к следующему фестивалю? Планируется, что он пройдет в Сириусе, или обсуждаются другие площадки?– Хочу сказать, что подготовка не заканчивалась. Мне кажется, она у нас началась еще во время фестиваля, когда он проходил в марте. Конечно, это было знаковое событие для всей нашей сферы, для всей страны, для всего мира, не побоюсь таких масштабных слов. Для нас, конечно же, и мы говорили об этом на самом фестивале, самая главная задача – это работа с наследием. И поэтому главный результат – не на площадке самого фестиваля, а как раз за его пределами. Сегодня это действительно очень большое сообщество молодых людей в мире, которые вместе с Россией, которые хотят развивать свои страны, свои проекты, свои инициативы вместе с Россией, которые являются амбассадорами наших традиционных, духовно-нравственных ценностей, которые на самом деле получают колоссальный отклик за рубежом.Если говорить непосредственно про фестиваль, то действительно принято решение о том, что он будет проходить раз в шесть лет. Вместе с тем мероприятия схожие будут проходить на ежегодной основе. В ежегодных фестивалях каждый регион сможет себя проявить, потому что у нас большая страна, везде свои особенности, своя инфраструктура, свое вдохновение для наших иностранных участников. Поэтому за проведение ежегодных фестивалей смогут побороться все регионы нашей страны.А вот большой фестиваль, который будет проходить раз в шесть лет, конечно, это будет площадка федеральной территории "Сириус", потому что это колоссальное наследие, это просто потрясающая инфраструктура, это атмосфера, это по праву настоящий город молодежи мира. Поэтому, конечно, раз в шесть лет — это точно "Сириус".– Обсуждается ли проведение мероприятий ВФМ в других, дружественных странах? В каких?– Скажем так, точно, да. Потому что та самая сеть людей, о которых я говорила, это не просто люди, за ними стоят и сообщества, и организации. В общей сложности по итогам фестиваля это порядка 500 организаций в разных концах планеты, которые сегодня работают вместе с Россией. Поэтому мы такого варианта не исключаем. Более того, мы рассчитываем на то, что большое количество международных проектов будет реализовано за рубежом при нашей поддержке. И, конечно же, не исключаем проведения подобных мероприятий за рубежом, здесь будет все зависеть от активной позиции наших стран-партнеров.– Известно, что были попытки шантажа и угроз в адрес делегаций, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи-2024. А вы следили за дальнейшей судьбой участников фестиваля? Для них не было никаких последствий в их странах?– Мы на самом деле столкнулись с большим количеством достаточно неприятных для нас инцидентов со стороны официальных органов ряда стран, очень ограниченного количества тех, кто сегодня находится в статусе так называемых недружественных стран. Делегация Соединенных Штатов, которая столкнулась с прямыми угрозами, о чем ребята на площадке фестиваля достаточно открыто говорили. Делегация из Австрии по возвращению в свою страну столкнулась с требованием об увольнении, например, если мы говорим про молодых журналистов. У кого-то была затруднена возможность продолжения обучения в высших учебных заведениях. В Великобритании обрушилась целая информационная атака в СМИ на ребят, которые приехали. Конечно, такие кейсы были. Мы за каждым из этих кейсов следили. Продолжаем следить, держим руку на пульсе, обязательно оказываем любую поддержку ребятам. Мы, естественно, поддерживаем с ними неформальную связь. Кому-то нужно юридическое сопровождение, где-то мы дипломатическое сопровождение обеспечиваем, где-то адресную помощь, где-то подсвечиваем такие кейсы в наших отечественных СМИ. Мы стараемся максимально ребят сопровождать.Но о чем хочется сказать, таких случаев, в масштабах того проекта, который мы огромной страной и командой реализовали, все-таки их меньшинство – это достаточно единичные случаи. Конечно же, ни один молодой человек не должен подвергаться атакам, шантажу и так далее, просто за желание путешествовать, обретать новые знакомства, новых друзей, созидать, делать что-то хорошее, делать что-то позитивное. И очень жаль, что не все сегодня это понимают. Но мы готовы коллег научить и рассказать им, как важно работать с молодежной аудиторией и быть с ней все-таки на одной волне, слышать молодое поколение, а не предпринимать вот такие попытки, которые были предприняты в период подготовки фестиваля и после его завершения.– Как идет подготовка к Молодежному саммиту БРИКС, который пройдет в конце июля в Ульяновске?– Ульяновск для нас традиционно площадка для сообщества молодежи стран БРИКС, БРИКС+. И для нас действительно очень важно на этой платформе разворачивать самое активное международное молодежное сотрудничество. Готовимся к саммиту, 23-26 июля он состоится. Отмечу, что содержательная подготовка в режиме онлайн ведется с 14 июня, в нее войдет большое количество онлайн встреч, проработка повестки, ключевых решений, многосторонних встреч, которые планируются на площадке. Традиционно в рамках саммита собирается команда молодежных министров из стран-партнеров, поэтому мы принимаем участие. Порядка 200 делегатов из 10 стран мы ожидаем на площадке саммита.Отмечу, что Россия председательствует в БРИКС в этом году, и большое событие будет в Казани. Мы тоже к нему готовимся, на площадке взрослого БРИКС будет в том числе и молодежное представительство.– Росмолодежь поддерживает реализацию гражданского проекта "Мы вместе" направленного на развитие межкультурного взаимодействия в молодежной среде, формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма. На данный момент в его рамках реализуется помощь жителям Белгородской области и других приграничных регионов, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. По каким направлениям осуществляется эта помощь?– Для нас действительно один из самых значимых проектов, который мы поддерживаем, развиваем, – проект "Мы вместе". В общей сложности с 2022 года более 37 тысяч жителей Белгородской области получили помощь. Помощь самая разная: это и психологическая поддержка, и гуманитарная помощь, и продуктовая помощь, и первая медицинская помощь от наших волонтеров-медиков, и разбор завалов после обстрелов. Конечно же, сейчас для нас, оказание помощи и поддержки – ключевая задача. Здесь работаем вместе с руководством Белгородской области, потому что они лучше, чем кто-либо понимают, где болит больше всего, где нужна поддержка.Для себя мы выбрали сегмент работы по поддержке граждан с точки зрения отдыха, возможности перезагрузиться, погрузиться немного в другой атмосфере, получить какую-то дополнительную поддержку, образование и так далее. Поэтому у нас сейчас значительно расширена квота для жителей Белгородской области, для молодых ребят по участию в наших молодежных форумах и других наших площадках.Конечно же, это и санаторно-курортное лечение, и полноценный отдых от 14 до 31 дня для прежде всего пострадавших жителей Белгородской области, для тех, кто получили ранения после обстрелов ВСУ. Сегодня мы в ежедневном режиме формируем списки с Белгородской областью, и жители получают возможность лечения, поддержки.– На портале также осуществляется и финансовый сбор. Какую сумму на данный момент удалось собрать для помощи региону?– Последняя сумма – порядка 70 миллионов рублей, которые были собраны за достаточно короткий срок гражданами нашей страны. Пожертвования очень разные. Как правило, условно средний чек это до тысячи рублей. Это говорит о том, что большое количество людей жертвуют деньги. Эти деньги и направляются на те нужды, которые я озвучивала ранее.– Также на портале "Мы вместе" был открыт сбор после теракта в "Крокус Сити Холле". Там было собрано более 1,6 миллиарда рублей, на что эти деньги пошли? Также Российский Красный крест участвует в распределении средств, как помогают сейчас пострадавшим людям и семьям?– Это абсолютно рекордная цифра, и это просто был какой-то колоссальный отклик. Мне кажется, ни одного человека равнодушного к этой ситуации в стране не было и нет. Оператором средств является Российский Красный Крест, 93 семьи получили срочную помощь. Помощь была очень разная: кому-то нужно было помочь с транспортировкой тела в другой регион страны, кому-то помогали с организацией похорон, кому-то просто нужны были срочные выплаты денежные.Была создана комиссия на площадке Российского Красного Креста, куда входили и Российский Красный Крест, и представители от пострадавших, и власти двух регионов – Москвы и Московской области. Комиссия коллегиально принимала решения о такой срочной помощи этим семьям. Более 160 семей получили так называемые ваучеры от Российского Красного Креста. Это короткие, достаточно быстрые выплаты на какие-то срочные нужды, в том числе на продуктовую помощь.Очень важно сказать, что всегда любой теракт имеет долгосрочные последствия, и здесь как раз долгосрочная помощь. И, конечно же, это основной объем собранных средств пойдет именно туда. Комиссией принято решение о распределении средств. Например, у нас предполагаются и уже осуществляются единовременные выплаты семьям пострадавших и семьям погибших, сумма варьируется от 200 тысяч рублей до пяти миллионов рублей в зависимости от численности членов семьи и так далее. В качестве примера могу привести такую меру, как открытие вклада в банке в размере пяти миллионов рублей для детей, которые, к сожалению, остались без кормильца в семье.Отмечу, что здесь Российский Красный Крест имеет колоссальный опыт с точки зрения прозрачности расходования собранных благотворительных средств, регулярно публикует отчеты. Поэтому каждый желающий может с ними ознакомиться и увидеть, куда направлены те деньги, которые человек пожертвовал.– Вы недавно подписали соглашение с центром "Воин". Как именно будет реализовано это сотрудничество?– Если говорить про совместную работу, то это и развитие инфраструктуры центров "Воин" в регионах, и реализация Общероссийского конкурса "Быть и не казаться" который мы запустили 1 июня на площадке Международной выставки-форума "Россия". Мы планируем, что более 50 тысяч человек примут участие в этом проекте. У нас сегодня открыто более 36 тысяч патриотических центров и военно-патриотических клубов в регионах.– Как Росмолодежь взаимодействует непосредственно с молодежью в новых регионах, как интегрирует молодежь из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в форумы и проекты?– Процесс интеграции можно считать завершенным, сформированы полноценные большие, компетентные, качественные команды, отдельные министерства в регионах, которые сегодня реализуют молодежную политику. Отдельное внимание уделяем развитию инфраструктуры, в том числе в новых регионах. У нас есть несколько совершенно потрясающих примеров. Это большой молодежный центр в Луганске, который стал флагманским, одним из самых крупных молодежных центров вообще в стране. Такие молодежные центры мы развиваем в разных муниципалитетах новых регионов, в том числе благодаря программе "Регион для молодых". У нас только в этом году появится порядка восьми таких центров, благодаря активному участию других регионов нашей страны, которые лучший опыт приземляют на площадках новых регионов.Суммируя, для нас важнейшая задача – чтобы каждый молодой человек в каждом из новых регионов нашей страны получал максимальное пространство, возможности, которые в нашей стране сегодня существуют.– На ваш взгляд, как молодежь нужно привлекать к волонтерству? Многие сейчас думают, что это не оплачивается, а придется тратить свое время. Как сделать так, чтобы ребята сами хотели идти туда и помогать?– Если сделать короткую справку про волонтерство в России сегодня, то будет видно, что оно развивается семимильными шагами. Если смотреть динамику за последние 10 лет, как раз мы берем период с Олимпиады 2014 года до сегодняшнего дня, то мы начинали с 3% граждан нашей страны, которые имеют волонтерский опыт и хоть раз оказывали безвозмездную помощь, а сегодня это 28%. Сейчас постоянных волонтеров – уже 20 миллионов.Мы всегда говорили, что добровольчество должно быть нормой жизни, и сегодня можем смело сказать, что мы к этому подошли. Мы понимаем, что самое главное для нас сегодня – делать так, чтобы добровольчество было доступным, чтобы каждый человек вне зависимости от того, в какой части страны он проживает, имел возможность помогать. А значит, это развитие инфраструктуры, это развитие сети ресурсных центров по поддержке добровольчества.Наша задача – сделать волонтерство удобным, доступным, возможным. Если у человека возникло это желание, а мы видим, что желание сегодня есть, он должен через несколько простых шагов реализовать свою потребность помочь. Таким образом, я думаю, что скоро результаты будут еще более значимыми.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российский красный крест, брикс