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США провели пуск головной части МБР - РИА Новости, 18.06.2024
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20:52 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/raketa-1953809253.html
США провели пуск головной части МБР
США провели пуск головной части МБР - РИА Новости, 18.06.2024
США провели пуск головной части МБР
США провели испытательный пуск перспективной головной части межконтинентальных баллистических ракет Mk21A, сообщила база американских военно-космических сил... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:52
2024-06-18T20:52
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. США провели испытательный пуск перспективной головной части межконтинентальных баллистических ракет Mk21A, сообщила база американских военно-космических сил "Ванденберг". Головная часть без боевого оснащения была в понедельник запущена с помощью ракеты Minotaur I. Разработкой Mk21A занимается компания Lockheed Martin под контролем Центра ядерных вооружений ВВС США. Программа пока находится на ранней стадии. Mk21A предполагается использовать для оснащения перспективной МБР Sentinel.
https://ria.ru/20240618/yadernoe-1953502559.html
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в мире, сша
В мире, США
США провели пуск головной части МБР

База "Ванденберг": США провели тестовый пуск головной части МБР Mk21A

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. США провели испытательный пуск перспективной головной части межконтинентальных баллистических ракет Mk21A, сообщила база американских военно-космических сил "Ванденберг".
Головная часть без боевого оснащения была в понедельник запущена с помощью ракеты Minotaur I.
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Вчера, 08:00
Разработкой Mk21A занимается компания Lockheed Martin под контролем Центра ядерных вооружений ВВС США. Программа пока находится на ранней стадии.
Mk21A предполагается использовать для оснащения перспективной МБР Sentinel.
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