https://ria.ru/20240618/raketa-1953809253.html

США провели пуск головной части МБР

США провели пуск головной части МБР - РИА Новости, 18.06.2024

США провели пуск головной части МБР

США провели испытательный пуск перспективной головной части межконтинентальных баллистических ракет Mk21A, сообщила база американских военно-космических сил... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:52

2024-06-18T20:52

2024-06-18T20:52

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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. США провели испытательный пуск перспективной головной части межконтинентальных баллистических ракет Mk21A, сообщила база американских военно-космических сил "Ванденберг". Головная часть без боевого оснащения была в понедельник запущена с помощью ракеты Minotaur I. Разработкой Mk21A занимается компания Lockheed Martin под контролем Центра ядерных вооружений ВВС США. Программа пока находится на ранней стадии. Mk21A предполагается использовать для оснащения перспективной МБР Sentinel.

https://ria.ru/20240618/yadernoe-1953502559.html

https://ria.ru/20240530/kndr-1949250237.html

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