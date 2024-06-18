https://ria.ru/20240618/putin-1953637791.html
Путин рассказал, когда окончательно примут изменения в налоговую систему
Путин рассказал, когда окончательно примут изменения в налоговую систему - РИА Новости, 18.06.2024
Путин рассказал, когда окончательно примут изменения в налоговую систему
Корректировку налоговой системы примут до конца лета, сообщил Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:49
2024-06-18T12:49
2024-06-18T13:47
россия
владимир путин
дальний восток
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Корректировку налоговой системы примут до конца лета, сообщил Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока."Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", — сказал президент.Он уточнил, что, по расчетам Минфина,, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков.В конце мая ведомство опубликовало предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц, затем его одобрило правительство.Новая система будет пятиступенчатой. Базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей, а при повышении доходов будет постепенно расти до максимальных 22%, если гражданин зарабатывает больше 50 миллионов рублей в год. Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а только с превышения. Нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.Кроме того, предлагаются и другие новации, в том числе повысить ставку налога на прибыль с 20% до 25%, но для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, предусмотрен федеральный инвестиционный вычет.Как подсчитало РИА Новости на основании данных Минфина, дополнительные доходы бюджетной системы России от предлагаемых налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить порядка 17,8 триллиона рублей.Полученные деньги направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
https://ria.ru/20240607/nalog-1951258192.html
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россия, владимир путин, дальний восток, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Владимир Путин, Дальний Восток, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин рассказал, когда окончательно примут изменения в налоговую систему
Путин: окончательное принятие изменений по налогам планируется в августе
ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости.
Корректировку налоговой системы примут до конца лета, сообщил Владимир Путин на встрече
с жителями Дальнего Востока.
"Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", — сказал президент.
Он уточнил, что, по расчетам Минфина,,
повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков.
В конце мая ведомство опубликовало предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц, затем его одобрило правительство.
Новая система будет пятиступенчатой. Базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей, а при повышении доходов будет постепенно расти до максимальных 22%, если гражданин зарабатывает больше 50 миллионов рублей в год. Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а только с превышения. Нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых.
Кроме того, предлагаются и другие новации, в том числе повысить ставку налога на прибыль с 20% до 25%, но для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, предусмотрен федеральный инвестиционный вычет.
Как подсчитало РИА Новости на основании данных Минфина, дополнительные доходы бюджетной системы России
от предлагаемых налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить порядка 17,8 триллиона рублей
.
Полученные деньги направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.