https://ria.ru/20240604/dokhody-1950309982.html

Бюджет может получить 18 триллионов рублей от улучшения налоговой системы

Бюджет может получить 18 триллионов рублей от улучшения налоговой системы - РИА Новости, 04.06.2024

Бюджет может получить 18 триллионов рублей от улучшения налоговой системы

Дополнительные доходы бюджетной системы России от предлагаемых Минфином налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить порядка 17,8 триллиона рублей,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T06:09

2024-06-04T06:09

2024-06-04T06:17

экономика

владимир путин

налоговые изменения в россии

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936485017_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_2307e082500f95193ca242a7710dc55e.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дополнительные доходы бюджетной системы России от предлагаемых Минфином налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить порядка 17,8 триллиона рублей, подсчитало РИА Новости по данным ведомства. Минфин в понедельник внес в Госдуму предложения по изменению налоговой системы России. Так, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, ведомство предлагает ставку на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Самые большие поступления будут от изменения ставки по налогу на прибыль компаний - 11,1 триллиона рублей, а также от введения дифференцированных налоговых ставок НДФЛ - 3,1 триллиона рублей. Далее идут доходы от новаций в сфере упрощенной системы налогообложения - порядка 2,5 триллиона рублей. Примерно 331 миллиард рублей в 2025-2030 годах получит бюджетная система от дополнительных поступлений при введении акциза на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания. Поступления от акцизов на природный газ для производства аммиака в эти же годы составит примерно 130,2 миллиарда рублей, а от признания подакцизными товарами спиртосодержащих лекарственных препаратов, не включенных в соответствующий перечень, - 120 миллиардов рублей. Изменения в сфере природной ренты совокупно принесут около 164 миллиардов рублей в 2025-2030 годах, а в сфере недвижимости и имущества - 320 миллиардов рублей. Таким образом, дополнительные доходы бюджетной системы России в 2025 году, по оценкам Минфина, составят 2,6 триллиона рублей, или около 8% от запланированных доходов в будущем году. При этом средний размер дополнительных поступлений в 2026-2030 годах будет чуть выше - примерно 3 триллиона рублей в год. Совокупно этой суммы достаточно для покрытия дополнительных расходов, необходимых для выполнения поручений президента России Владимира Путина, данных в послании Федеральному собранию. Как ранее подсчитало РИА Новости, на период 2024-2030 годов потребуется примерно 17 триллионов рублей на такие важнейшие сферы обеспечения комфортной жизни людей, как ЖКХ, социалка и инфраструктура.

https://ria.ru/20240603/volodin-1950285776.html

https://ria.ru/20240603/nalogoblazhenie-1950189702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, налоговые изменения в россии, министерство финансов рф (минфин россии), россия