https://ria.ru/20240618/putin-1953571517.html

Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР

Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР

Владимир Путин прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в IT и креативной отрасли, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:00

2024-06-18T09:00

2024-06-18T11:34

якутск

владимир путин

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в IT и креативной отрасли, сообщил корреспондент РИА Новости.Также президент пообщается с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.Глава государства встретится с учащимися Высшей школы музыки имени В. А. Босикова. Запланировано рабочее совещание с главой республики Айсеном Николаевым.Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением для СМИ.Российского президента в поездке будут сопровождать первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт. Также в состав делегации включили представителей крупных компаний, в том числе главу "Роскосмоса" Юрия Борисова и РЖД Олега Белозерова.

https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

якутск

республика саха (якутия)

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Прибытие Путина в Якутск Прибытие Путина в Якутск 2024-06-18T09:00 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, владимир путин, республика саха (якутия), айсен николаев