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Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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09:00 18.06.2024 (обновлено: 11:34 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953571517.html
Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР
Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР
Владимир Путин прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в IT и креативной отрасли, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:00
2024-06-18T11:34
якутск
владимир путин
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в IT и креативной отрасли, сообщил корреспондент РИА Новости.Также президент пообщается с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.Глава государства встретится с учащимися Высшей школы музыки имени В. А. Босикова. Запланировано рабочее совещание с главой республики Айсеном Николаевым.Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением для СМИ.Российского президента в поездке будут сопровождать первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт. Также в состав делегации включили представителей крупных компаний, в том числе главу "Роскосмоса" Юрия Борисова и РЖД Олега Белозерова.
https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
якутск
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Прибытие Путина в Якутск
Прибытие Путина в Якутск
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якутск, владимир путин, республика саха (якутия), айсен николаев
Якутск, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР

Путин прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в IT и креативной отрасли, сообщил корреспондент РИА Новости.
Также президент пообщается с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.
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Глава государства встретится с учащимися Высшей школы музыки имени В. А. Босикова. Запланировано рабочее совещание с главой республики Айсеном Николаевым.
Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.
Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением для СМИ.
Российского президента в поездке будут сопровождать первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт. Также в состав делегации включили представителей крупных компаний, в том числе главу "Роскосмоса" Юрия Борисова и РЖД Олега Белозерова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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ЯкутскВладимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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