Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР
Путин прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики
ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Якутск, где ознакомится с достижениями республики в IT и креативной отрасли, сообщил корреспондент РИА Новости.
Также президент пообщается с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, решившими работать на Дальнем Востоке.
Глава государства встретится с учащимися Высшей школы музыки имени В. А. Босикова. Запланировано рабочее совещание с главой республики Айсеном Николаевым.
Из Якутии президент отправится с двухдневным визитом в КНДР, где проведет переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Визит носит статус государственного, предусмотрены церемония официальной встречи, исполнение гимнов, прохождение почетного караула.
Запланирована продолжительная беседа Путина и Ким Чен Ына в формате "один на один", как отметили в Кремле, к этому общению по необходимости будут приглашать членов делегаций. По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением для СМИ.
Российского президента в поездке будут сопровождать первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт. Также в состав делегации включили представителей крупных компаний, в том числе главу "Роскосмоса" Юрия Борисова и РЖД Олега Белозерова.