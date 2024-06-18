https://ria.ru/20240618/priamure-1953691479.html

В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей

В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей - РИА Новости, 18.06.2024

В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей

Власти Амурской области намерены выступить с инициативой о значительном ужесточении наказания за вождение в состоянии опьянения, это в том числе связано с ДТП с РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:15

2024-06-18T15:15

2024-06-18T15:15

авто

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Власти Амурской области намерены выступить с инициативой о значительном ужесточении наказания за вождение в состоянии опьянения, это в том числе связано с ДТП с пятью погибшими в Благовещенске, а также с большим количеством пьяных водителей на дорогах региона, сообщил губернатор Василий Орлов в Telegram-канале. По данным властей, за 2023 год в регионе задержали более 3 тысяч пьяных водителей, в 2024-м их уже более тысячи. Это, по словам Орлова, приводит с страшным последствиям, трагедия на улице Василенко тому пример. "Считаю, наказание, которое сейчас предусмотрено, не позволяет справиться с проблемой. Нужно менять федеральный закон. Совместно с депутатами законодательного собрания и сенаторами от Амурской области мы выступим с предложением значительно ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения", - написал Орлов. ДТП произошло в пятницу 14 июня на улице Василенко в Благовещенском округе. Пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо находятся в больницах.

https://ria.ru/20231205/taksist-1913943978.html

https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html

амурская область

благовещенск

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