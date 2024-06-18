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В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей - РИА Новости, 18.06.2024
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15:15 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/priamure-1953691479.html
В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей
В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей - РИА Новости, 18.06.2024
В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей
Власти Амурской области намерены выступить с инициативой о значительном ужесточении наказания за вождение в состоянии опьянения, это в том числе связано с ДТП с РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:15
2024-06-18T15:15
авто
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Власти Амурской области намерены выступить с инициативой о значительном ужесточении наказания за вождение в состоянии опьянения, это в том числе связано с ДТП с пятью погибшими в Благовещенске, а также с большим количеством пьяных водителей на дорогах региона, сообщил губернатор Василий Орлов в Telegram-канале. По данным властей, за 2023 год в регионе задержали более 3 тысяч пьяных водителей, в 2024-м их уже более тысячи. Это, по словам Орлова, приводит с страшным последствиям, трагедия на улице Василенко тому пример. "Считаю, наказание, которое сейчас предусмотрено, не позволяет справиться с проблемой. Нужно менять федеральный закон. Совместно с депутатами законодательного собрания и сенаторами от Амурской области мы выступим с предложением значительно ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения", - написал Орлов. ДТП произошло в пятницу 14 июня на улице Василенко в Благовещенском округе. Пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо находятся в больницах.
https://ria.ru/20231205/taksist-1913943978.html
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амурская область
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авто, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), дтп в благовещенске
Авто, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), ДТП в Благовещенске
В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей

В Приамурье хотят ужесточить наказание для пьяных водителей после крупного ДТП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства
Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инспектор дорожно-патрульной службы во время дежурства. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Власти Амурской области намерены выступить с инициативой о значительном ужесточении наказания за вождение в состоянии опьянения, это в том числе связано с ДТП с пятью погибшими в Благовещенске, а также с большим количеством пьяных водителей на дорогах региона, сообщил губернатор Василий Орлов в Telegram-канале.
По данным властей, за 2023 год в регионе задержали более 3 тысяч пьяных водителей, в 2024-м их уже более тысячи. Это, по словам Орлова, приводит с страшным последствиям, трагедия на улице Василенко тому пример.
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"Считаю, наказание, которое сейчас предусмотрено, не позволяет справиться с проблемой. Нужно менять федеральный закон. Совместно с депутатами законодательного собрания и сенаторами от Амурской области мы выступим с предложением значительно ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения", - написал Орлов.
ДТП произошло в пятницу 14 июня на улице Василенко в Благовещенском округе. Пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо находятся в больницах.
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АвтоАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)ДТП в Благовещенске
 
 
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