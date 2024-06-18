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Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области - РИА Новости, 18.06.2024
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Пензенская область
Пензенская область
 
15:19 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/potentsial-1953691908.html
Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области
Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области - РИА Новости, 18.06.2024
Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с руководством Согдийской области Таджикистана презентовал потенциал региона, отметив готовность... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:19
2024-06-18T15:19
пензенская область
таджикистан
пензенская область
согдийская область
олег мельниченко
семен григорьев
пензенский район
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ПЕНЗА, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с руководством Согдийской области Таджикистана презентовал потенциал региона, отметив готовность сотрудничать в промышленной кооперации, торговле, сферах образования и туризма, сообщила пресс-служба правительства российского региона. "ЦеСИС" - одно из ведущих предприятий России по созданию комплексов инженерно-технических средств физической защиты. "Моторные технологии" - крупнейший российский производитель оборудования для мойки деталей и агрегатов... Кондитерская фабрика "Ванюшкины сладости" - активно развивающееся предприятие пензенского кондитерского кластера. Предприятия рассчитывают найти долгосрочных деловых партнеров для развития своего бизнеса", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Губернатор на встрече с руководством Согдийской области в рамках X Международной торговой ярмарки "Сугд-2024" в Ходженте, в которой делегация Пензенской области впервые принимает участие, отметил, что регион заинтересован в сотрудничестве в разных сферах. "Пензенская область готова к сотрудничеству по всем направлениям - укрепление промышленной кооперации, развитие торговли, научно-технический обмен, национально-культурные и образовательные проекты, развитие туризма", - подчеркнул глава региона. По его словам, экспорт пензенской продукции в Таджикистан в 2023 году вырос почти втрое относительно предыдущего года. "Сумма экспортных поставок превысила 787 миллионов рублей. В этом году динамика растет, в первом квартале экспорт уже вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлогодним периодом", - уточнил Мельниченко. Посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев на встрече пригласил представителей пензенских вузов принять участие в ежегодной выставке-ярмарке, посвященной российскому образованию. По его словам, в настоящее время в пензенских вузах проходят обучение 1250 студентов из Таджикистана, также профессиональная подготовка таджикской молодежи идет в средних специальных учебных заведениях. "Обучая таджикскую молодежь, мы практически обеспечиваем будущее республики и будущее российско-таджикистанских отношений. Сейчас в Таджикистане очень востребованы инженерные профессии. Мы ежегодно проводим образовательные выставки. Думаю, что с большой радостью примем там пензенские университеты", - цитирует слова Григорьева пресс-служба.
https://ria.ru/20231230/aktsiya-1919116857.html
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таджикистан, пензенская область, согдийская область, олег мельниченко, семен григорьев, пензенский район
Пензенская область, Таджикистан, Пензенская область, Согдийская область, Олег Мельниченко, Семен Григорьев, Пензенский район

Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области

© Фото : пресс-служба правительства Пензенской областиГубернатор Олег Мельниченко презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области
Губернатор Олег Мельниченко презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
Губернатор Олег Мельниченко презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с руководством Согдийской области Таджикистана презентовал потенциал региона, отметив готовность сотрудничать в промышленной кооперации, торговле, сферах образования и туризма, сообщила пресс-служба правительства российского региона.
"ЦеСИС" - одно из ведущих предприятий России по созданию комплексов инженерно-технических средств физической защиты. "Моторные технологии" - крупнейший российский производитель оборудования для мойки деталей и агрегатов... Кондитерская фабрика "Ванюшкины сладости" - активно развивающееся предприятие пензенского кондитерского кластера. Предприятия рассчитывают найти долгосрочных деловых партнеров для развития своего бизнеса", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
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Губернатор на встрече с руководством Согдийской области в рамках X Международной торговой ярмарки "Сугд-2024" в Ходженте, в которой делегация Пензенской области впервые принимает участие, отметил, что регион заинтересован в сотрудничестве в разных сферах. "Пензенская область готова к сотрудничеству по всем направлениям - укрепление промышленной кооперации, развитие торговли, научно-технический обмен, национально-культурные и образовательные проекты, развитие туризма", - подчеркнул глава региона.
По его словам, экспорт пензенской продукции в Таджикистан в 2023 году вырос почти втрое относительно предыдущего года. "Сумма экспортных поставок превысила 787 миллионов рублей. В этом году динамика растет, в первом квартале экспорт уже вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлогодним периодом", - уточнил Мельниченко.
Посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев на встрече пригласил представителей пензенских вузов принять участие в ежегодной выставке-ярмарке, посвященной российскому образованию. По его словам, в настоящее время в пензенских вузах проходят обучение 1250 студентов из Таджикистана, также профессиональная подготовка таджикской молодежи идет в средних специальных учебных заведениях.
"Обучая таджикскую молодежь, мы практически обеспечиваем будущее республики и будущее российско-таджикистанских отношений. Сейчас в Таджикистане очень востребованы инженерные профессии. Мы ежегодно проводим образовательные выставки. Думаю, что с большой радостью примем там пензенские университеты", - цитирует слова Григорьева пресс-служба.
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Пензенская областьТаджикистанПензенская областьСогдийская областьОлег МельниченкоСемен ГригорьевПензенский район
 
 
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