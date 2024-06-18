https://ria.ru/20240618/potentsial-1953691908.html

Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области

Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области - РИА Новости, 18.06.2024

Губернатор презентовал в Таджикистане потенциал Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с руководством Согдийской области Таджикистана презентовал потенциал региона, отметив готовность... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:19

2024-06-18T15:19

2024-06-18T15:19

пензенская область

таджикистан

пензенская область

согдийская область

олег мельниченко

семен григорьев

пензенский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953692937_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_e9e2dd533d5c3c75d5dff1f3a7a51edd.jpg

ПЕНЗА, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на встрече с руководством Согдийской области Таджикистана презентовал потенциал региона, отметив готовность сотрудничать в промышленной кооперации, торговле, сферах образования и туризма, сообщила пресс-служба правительства российского региона. "ЦеСИС" - одно из ведущих предприятий России по созданию комплексов инженерно-технических средств физической защиты. "Моторные технологии" - крупнейший российский производитель оборудования для мойки деталей и агрегатов... Кондитерская фабрика "Ванюшкины сладости" - активно развивающееся предприятие пензенского кондитерского кластера. Предприятия рассчитывают найти долгосрочных деловых партнеров для развития своего бизнеса", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Губернатор на встрече с руководством Согдийской области в рамках X Международной торговой ярмарки "Сугд-2024" в Ходженте, в которой делегация Пензенской области впервые принимает участие, отметил, что регион заинтересован в сотрудничестве в разных сферах. "Пензенская область готова к сотрудничеству по всем направлениям - укрепление промышленной кооперации, развитие торговли, научно-технический обмен, национально-культурные и образовательные проекты, развитие туризма", - подчеркнул глава региона. По его словам, экспорт пензенской продукции в Таджикистан в 2023 году вырос почти втрое относительно предыдущего года. "Сумма экспортных поставок превысила 787 миллионов рублей. В этом году динамика растет, в первом квартале экспорт уже вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлогодним периодом", - уточнил Мельниченко. Посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев на встрече пригласил представителей пензенских вузов принять участие в ежегодной выставке-ярмарке, посвященной российскому образованию. По его словам, в настоящее время в пензенских вузах проходят обучение 1250 студентов из Таджикистана, также профессиональная подготовка таджикской молодежи идет в средних специальных учебных заведениях. "Обучая таджикскую молодежь, мы практически обеспечиваем будущее республики и будущее российско-таджикистанских отношений. Сейчас в Таджикистане очень востребованы инженерные профессии. Мы ежегодно проводим образовательные выставки. Думаю, что с большой радостью примем там пензенские университеты", - цитирует слова Григорьева пресс-служба.

https://ria.ru/20231230/aktsiya-1919116857.html

https://ria.ru/20240427/potentsial-1942813559.html

таджикистан

пензенская область

согдийская область

пензенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

таджикистан, пензенская область, согдийская область, олег мельниченко, семен григорьев, пензенский район