Рейтинг@Mail.ru
Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 18.06.2024 (обновлено: 22:22 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/pkhenyan-1953823486.html
Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна
Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна - РИА Новости, 18.06.2024
Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту, когда решали, кто первым сядет в лимузин российского... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:21
2024-06-18T22:22
политика
россия
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
сергей лавров
роскосмос
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953823129_0:148:1920:1228_1920x0_80_0_0_d1e378144202f7d44e5000734127b529.jpg
ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту, когда решали, кто первым сядет в лимузин российского президента, в итоге Ким Чен Ын уступил Путину, после чего кортеж мотоциклистов сопроводил их по дороге из аэропорта. Общение Путина и Ким Чен Ын началось в аэропорту Пхеньяна, затем они подошли к президентскому лимузину и оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. Свои одинаковые жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошел автомобиль сзади и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт президент России и лидер КНДР покинули вместе на одном авто. Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР. Основная часть программы Путина в КНДР придётся на среду, 19 июня. В частности, запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров, участие в торжественном концерте, посещение православного храма. Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. В переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава Роскосмоса Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953823129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a91ad92a69f032191fe46226c4816de6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, сергей лавров, роскосмос, ржд
Политика, Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Сергей Лавров, Роскосмос, РЖД
Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна

Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в машине в аэропорту Пхеньяна

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в медиабанк
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту, когда решали, кто первым сядет в лимузин российского президента, в итоге Ким Чен Ын уступил Путину, после чего кортеж мотоциклистов сопроводил их по дороге из аэропорта.
Общение Путина и Ким Чен Ын началось в аэропорту Пхеньяна, затем они подошли к президентскому лимузину и оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. Свои одинаковые жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошел автомобиль сзади и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт президент России и лидер КНДР покинули вместе на одном авто.
Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР.
Основная часть программы Путина в КНДР придётся на среду, 19 июня. В частности, запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров, участие в торжественном концерте, посещение православного храма.
Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. В переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава Роскосмоса Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
 
ПолитикаРоссияПхеньянВладимир ПутинКим Чен ЫнСергей ЛавровРоскосмосРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала