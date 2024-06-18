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Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна

Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна - РИА Новости, 18.06.2024

Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту, когда решали, кто первым сядет в лимузин российского... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:21

2024-06-18T22:21

2024-06-18T22:22

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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту, когда решали, кто первым сядет в лимузин российского президента, в итоге Ким Чен Ын уступил Путину, после чего кортеж мотоциклистов сопроводил их по дороге из аэропорта. Общение Путина и Ким Чен Ын началось в аэропорту Пхеньяна, затем они подошли к президентскому лимузину и оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. Свои одинаковые жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошел автомобиль сзади и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт президент России и лидер КНДР покинули вместе на одном авто. Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР. Основная часть программы Путина в КНДР придётся на среду, 19 июня. В частности, запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров, участие в торжественном концерте, посещение православного храма. Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. В переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава Роскосмоса Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

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политика, россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, сергей лавров, роскосмос, ржд