Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна
Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в машине в аэропорту Пхеньяна
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Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту, когда решали, кто первым сядет в лимузин российского президента, в итоге Ким Чен Ын уступил Путину, после чего кортеж мотоциклистов сопроводил их по дороге из аэропорта.
Общение Путина и Ким Чен Ын началось в аэропорту Пхеньяна, затем они подошли к президентскому лимузину и оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. Свои одинаковые жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошел автомобиль сзади и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт президент России и лидер КНДР покинули вместе на одном авто.
Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР.
Основная часть программы Путина в КНДР придётся на среду, 19 июня. В частности, запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров, участие в торжественном концерте, посещение православного храма.
Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. В переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава Роскосмоса Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.