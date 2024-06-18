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Пхеньян в преддверии визита Путина охвачен атмосферой радости

Пхеньян в преддверии визита Путина охвачен атмосферой радости - РИА Новости, 18.06.2024

Пхеньян в преддверии визита Путина охвачен атмосферой радости

Пхеньян в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования и горячо приветствует приезд российского президента, говорится в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:20

2024-06-18T03:20

2024-06-18T11:03

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владимир путин

ким чен ын

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пхеньян в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования и горячо приветствует приезд российского президента, говорится в передовице печатного органа Трудовой партии Корея и самой массовой газеты КНДР "Нодон синмун". "Пхеньян, встречающий самого дорогого друга из дружеской соседней страны, охвачен атмосферой радости и ликования. Наш народ, восприняв дружеские чувства смелого и справедливого российского народа, горячо приветствует приезд товарища президента Путина", - говорится в передовой статье издания, предваряющей авторскую статью Владимира Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованную в день начала его государственного визита. Как указывает "Нодон синмун", благодаря значительному вниманию, уделяемому укреплению двусторонних связей лидерами двух стран, отношения Пхеньяна и Москвы сейчас переживают новый подъем. Издание отмечает, что "ценные и (взаимно) удовлетворительные договоренности", достигнутые председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в ходе его двух дружеских визитов в РФ, стали "важной вехой в еще более активном всестороннем развитии корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества в соответствии с требованиями эпохи и усложняющейся международно-политической обстановки". В статье отмечается, что в ходе прошлогоднего визита северокорейского лидера на космодром Восточный ему был оказан крайне радушный прием, что стало явным свидетельством "крепкой дружбы и товарищеских отношений", установившихся между высшими руководителями двух стран. При этом российские-северокорейские отношения имеют "великолепные традиции", когда корейские коммунисты в ходе борьбы против японских империалистов "своей кровью защищали СССР", а героические офицеры Красной армии "без колебаний отдавали свои жизни ради освобождения Кореи". "Нынешний визит товарища президента Путина станет важным знаковым событием, имеющим большое значение для вывода корейско-российских отношений добрососедства и дружбы на новый, более высокий уровень", - отметили в газете. Исторический визит Владимир Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. Сам Владимир Путин последний раз был в Пхеньяне в июле 2000 года, это был рабочий, но первый в истории визит высшего руководителя российского государства со времен основания КНДР. Тогда стороны провели обстоятельные переговоры и приняли совместную декларацию, в которой выразили готовность незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности. В ходе нынешнего визита Владимира Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях. Программа государственного визита Путина включает в себя церемонию официальной встречи с почетным караулом, российско-корейские переговоры с продолжительным общением лидеров один на один и подписанием совместных документов. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением, прогуляются вместе по резиденции, посетят вечером торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, состоится возложение венка к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, а по пути обратно в аэропорт руководители России и КНДР также совместно посетят пхеньянский храм Живоначальной Троицы.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953547455.html

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россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, в мире, кндр (северная корея)