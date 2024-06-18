https://ria.ru/20240618/orban-1953733702.html

Венгрия договорилась с НАТО о возможности не поддерживать шаги по Украине

Венгрия договорилась с НАТО о возможности не поддерживать шаги по Украине - РИА Новости, 18.06.2024

Венгрия договорилась с НАТО о возможности не поддерживать шаги по Украине

Венгрия договорилась с НАТО, что не будет направлять свои силы для участия в операциях альянса на Украине, а также не будет поддерживать это финансово,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:42

2024-06-18T16:42

2024-06-18T18:18

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виктор орбан

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нато

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Венгрия договорилась с НАТО, что не будет направлять свои силы для участия в операциях альянса на Украине, а также не будет поддерживать это финансово, договоренность будет действовать и в случае, если действующий премьер Нидерландов Марк Рютте станет следующим генсеком НАТО, подтвердил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Мы достигли важного соглашения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы договорились, что никакие венгерские военные не будут принимать участия в действиях НАТО на Украине и никакие венгерские финансы не будут использоваться для их поддержки", — написал Орбан в соцсети X.Премьер Венгрии добавил, что после встречи в понедельник Марк Рютте подтвердил, что он полностью поддерживает это соглашение и будет его придерживаться в случае, если займет пост генсека НАТО. Орбан опубликовал письмо Рютте с соответствующим заявлением."Я знаю о результатах переговоров между Йенсом Столтенбергом и вами относительно поддержки Украины НАТО. Насколько я понимаю, вы отметили, что венгерские военные не будут участвовать в этой деятельности, а венгерские средства не будут использоваться для ее поддержки... в случае возможной будущей позиции генсека НАТО я буду полностью поддерживать результат этих переговоров", - говорится в письме Рютте.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что, если он станет генеральным секретарём НАТО, Венгрия будет иметь право отказаться от участия в деятельности альянса за пределами его территории в поддержку Украины.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

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в мире, венгрия, украина, нидерланды, йенс столтенберг, виктор орбан, марк рютте, нато