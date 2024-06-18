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В Новосибирске заработал томограф для испытания терапии рака на животных - РИА Новости, 18.06.2024
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12:15 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/novosibirsk-1953623516.html
В Новосибирске заработал томограф для испытания терапии рака на животных
В Новосибирске заработал томограф для испытания терапии рака на животных - РИА Новости, 18.06.2024
В Новосибирске заработал томограф для испытания терапии рака на животных
Томографический центр для контроля испытаний на крупных животных перспективного варианта нейтронозахватной терапии рака открылся в новосибирском Академгородке,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:15
2024-06-18T12:15
россия
москва
санкт-петербург
новосибирский государственный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НОВОСИБИРСК, 18 июн – РИА Новости. Томографический центр для контроля испытаний на крупных животных перспективного варианта нейтронозахватной терапии рака открылся в новосибирском Академгородке, сообщил журналистам завлабораторией ядерной и инновационной медицины физфака Новосибирского госуниверситета (НГУ) Владимир Каныгин. Как сообщалось, в начале года ученые НГУ с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ) приступили к этапу доклинических испытаний на крупных животных нейтронозахватной терапии рака. Испытания на крупных животных являются ключевым в тестировании технологий НЗТ перед переходом к испытаниям на людях. "На прошлой неделе мы получили разрешение Роспотребнадзора и к настоящему моменту здесь сосредоточены наши первые пациенты… Такой центр открывается впервые в России, если не брать возможности Москвы и Санкт-Петербурга. Основная цель – это база для проведения доклинических исследований на крупных млекопитающих", - сказал Каныгин, пояснив, что уже сейчас пациентами являются кошки и собаки с различными опухолями. Ученый отметил, что основной проблемой подобного рода испытаний является то, что на аналогичных компьютерных томографах в обычных медцентрах они законодательно запрещены, а специально для исследований животных томографов нет в большинстве городов России. Теперь такой томограф появился в Новосибирске. "По большому счету центр позволяет в полном объеме приступить к классической научной стадии исследований возможностей нейтронозахватной терапии, в отличие от того, что было до сих пор, поскольку здесь это был скорее описательный энтузиазм – поиск спонтанных опухолей, их оценка", - рассказал Каныгин. По его словам, уже сейчас можно сказать, что более половины злокачественных опухолей III и IV стадии у животных доступны для успешного лечения с помощью новой терапии. В частности, выжили уже несколько животных, которых планировали к эвтаназии. С 2025 года на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва) планируется начать клинические испытания уникального перспективного метода лечения злокачественных новообразований — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Метод основан на способности избирательного накопления в клетках раковой опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10. После облучения нейтронами в таких клетках происходит ядерная реакция с выделением энергии, что приводит к их гибели.
https://ria.ru/20231109/lechenie-1908304937.html
https://ria.ru/20240617/pechen-1953531229.html
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россия, москва, санкт-петербург, новосибирский государственный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирский государственный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Новосибирске заработал томограф для испытания терапии рака на животных

Томограф для испытаний терапии рака на крупных животных открылся в Новосибирске

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник проводит компьютерную томографию
Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 июн – РИА Новости. Томографический центр для контроля испытаний на крупных животных перспективного варианта нейтронозахватной терапии рака открылся в новосибирском Академгородке, сообщил журналистам завлабораторией ядерной и инновационной медицины физфака Новосибирского госуниверситета (НГУ) Владимир Каныгин.
Как сообщалось, в начале года ученые НГУ с коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ) приступили к этапу доклинических испытаний на крупных животных нейтронозахватной терапии рака. Испытания на крупных животных являются ключевым в тестировании технологий НЗТ перед переходом к испытаниям на людях.
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"На прошлой неделе мы получили разрешение Роспотребнадзора и к настоящему моменту здесь сосредоточены наши первые пациенты… Такой центр открывается впервые в России, если не брать возможности Москвы и Санкт-Петербурга. Основная цель – это база для проведения доклинических исследований на крупных млекопитающих", - сказал Каныгин, пояснив, что уже сейчас пациентами являются кошки и собаки с различными опухолями.
Ученый отметил, что основной проблемой подобного рода испытаний является то, что на аналогичных компьютерных томографах в обычных медцентрах они законодательно запрещены, а специально для исследований животных томографов нет в большинстве городов России. Теперь такой томограф появился в Новосибирске.
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"По большому счету центр позволяет в полном объеме приступить к классической научной стадии исследований возможностей нейтронозахватной терапии, в отличие от того, что было до сих пор, поскольку здесь это был скорее описательный энтузиазм – поиск спонтанных опухолей, их оценка", - рассказал Каныгин.
По его словам, уже сейчас можно сказать, что более половины злокачественных опухолей III и IV стадии у животных доступны для успешного лечения с помощью новой терапии. В частности, выжили уже несколько животных, которых планировали к эвтаназии.
С 2025 года на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва) планируется начать клинические испытания уникального перспективного метода лечения злокачественных новообразований — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Метод основан на способности избирательного накопления в клетках раковой опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10. После облучения нейтронами в таких клетках происходит ядерная реакция с выделением энергии, что приводит к их гибели.
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