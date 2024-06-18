https://ria.ru/20240618/nato-1953793450.html

В НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека, заявил Столтенберг

В НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024

В НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Марка Рютте на пост нового генсека. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:23

2024-06-18T19:23

2024-06-18T19:23

в мире

венгрия

сша

нидерланды

марк рютте

виктор орбан

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Марка Рютте на пост нового генсека. "После сегодняшнего заявления Орбана, очевидно, что в альянсе приблизились к окончательному согласованию нового генсека. Я считаю, что это хорошая новость. Марк Рютте очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега. Я уверен, что союзники скоро определят моего преемника, это хорошо как для НАТО, так и для меня", - сказал он в США в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова поддержать кандидатуру действующего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Орбан отметил, что заявление о поддержке последовало после того, как Рютте накануне пообещал придерживаться договоренности Будапешта с НАТО о том, что Венгрия сможет не направлять свои силы для участия в операциях альянса по поддержке Украины за пределами территории альянса, а также не будет поддерживать их финансово.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

венгрия

сша

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, сша, нидерланды, марк рютте, виктор орбан, йенс столтенберг, нато