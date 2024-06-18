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В НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024
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19:23 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/nato-1953793450.html
В НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека, заявил Столтенберг
В НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024
В НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Марка Рютте на пост нового генсека. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:23
2024-06-18T19:23
в мире
венгрия
сша
нидерланды
марк рютте
виктор орбан
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Марка Рютте на пост нового генсека. "После сегодняшнего заявления Орбана, очевидно, что в альянсе приблизились к окончательному согласованию нового генсека. Я считаю, что это хорошая новость. Марк Рютте очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега. Я уверен, что союзники скоро определят моего преемника, это хорошо как для НАТО, так и для меня", - сказал он в США в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова поддержать кандидатуру действующего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Орбан отметил, что заявление о поддержке последовало после того, как Рютте накануне пообещал придерживаться договоренности Будапешта с НАТО о том, что Венгрия сможет не направлять свои силы для участия в операциях альянса по поддержке Украины за пределами территории альянса, а также не будет поддерживать их финансово.
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в мире, венгрия, сша, нидерланды, марк рютте, виктор орбан, йенс столтенберг, нато
В мире, Венгрия, США, Нидерланды, Марк Рютте, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека, заявил Столтенберг

Столтенберг: в НАТО близки к согласованию кандидатуры Рютте на пост генсека

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе близки к согласованию кандидатуры Марка Рютте на пост нового генсека.
"После сегодняшнего заявления Орбана, очевидно, что в альянсе приблизились к окончательному согласованию нового генсека. Я считаю, что это хорошая новость. Марк Рютте очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега. Я уверен, что союзники скоро определят моего преемника, это хорошо как для НАТО, так и для меня", - сказал он в США в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова поддержать кандидатуру действующего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Орбан отметил, что заявление о поддержке последовало после того, как Рютте накануне пообещал придерживаться договоренности Будапешта с НАТО о том, что Венгрия сможет не направлять свои силы для участия в операциях альянса по поддержке Украины за пределами территории альянса, а также не будет поддерживать их финансово.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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В миреВенгрияСШАНидерландыМарк РюттеВиктор ОрбанЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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