https://ria.ru/20240618/monolit-1953719347.html

В горах Невады нашли очередной мистический монолит

В горах Невады нашли очередной мистический монолит - РИА Новости, 18.06.2024

В горах Невады нашли очередной мистический монолит

Загадочный столб серебристого цвета, похожий на монолит, который ранее появлялся в разных странах, был обнаружен в горах штата Невада в США, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:17

2024-06-18T16:17

2024-06-18T16:17

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юта

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стэнли кубрик

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Загадочный столб серебристого цвета, похожий на монолит, который ранее появлялся в разных странах, был обнаружен в горах штата Невада в США, сообщили в департаменте полиции Лас-Вегаса в соцсети Х. "Мы наблюдаем много странных вещей, когда люди отправляются в походы... но взгляните на это! На выходных служба поиска пропавших без вести при департаменте полиции Лас-Вегаса обнаружила этот мистический монолит около пика Гасс", - говорится в сообщении ведомства. В марте телеканал Sky News сообщил, что последний подобный монолит, похожий на столб из фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", нашли на холме в Уэльсе спустя четыре года после ряда сообщений о похожих загадочных объектах по всему миру. В 2020 году сотрудники департамента общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, конструкция была установлена незаконно и была удалена неизвестной стороной. Американская арт-группа The Most Famous Artist впоследствии заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне Юты. В конце ноября 2020 года стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. Затем стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы. Загадочные объекты также появлялись в Великобритании на острове Уайт, в нидерландской провинции Фрисландия и на пляже в Испании.

https://ria.ru/20210102/monolit-1591796629.html

https://ria.ru/20201204/zagadka-1587718084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лас-вегас, юта, невада, стэнли кубрик, сша