https://ria.ru/20240312/monolit-1932524517.html

В Уэльсе обнаружили загадочный монолит

В Уэльсе обнаружили загадочный монолит - РИА Новости, 12.03.2024

В Уэльсе обнаружили загадочный монолит

Загадочный серебристый столб, похожий на монолит из фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", нашли на холме в Уэльсе, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:37

2024-03-12T15:37

2024-03-12T15:51

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Загадочный серебристый столб, похожий на монолит из фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", нашли на холме в Уэльсе, сообщил телеканал Sky News. "Серебристый монолит нашли гулявшие (местные жители) на холме Хей-Блафф около городка Хей-он-Уай", - сообщил телеканал. Сообщается, что местные жители обнаружили странный трехметровый блестящий объект на холме возле городка Хей-он-Уай спустя четыре года после того, как ряд похожих объектов был найден в различных странах мира. Это уже шестой обнаруженный монолит. Как сообщалось, в 2020 году сотрудники департамента общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена... неизвестной стороной". Американская арт-группа The Most Famous Artist впоследствии заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне Юты. В конце ноября 2020 года стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. Затем стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы. Позднее загадочные монолиты также появились в Великобритании на острове Уайт и в нидерландской провинции Фрисландия.

https://ria.ru/20240215/sudno-1927479780.html

https://ria.ru/20240302/drevnosti-1930565836.html

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уэльс, юта, румыния, стэнли кубрик, в мире