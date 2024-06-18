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Молдавский депутат от партии "Шор" назвала попадание на "Миротворец" честью - РИА Новости, 18.06.2024
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14:34 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/mirotvorets-1953674882.html
Молдавский депутат от партии "Шор" назвала попадание на "Миротворец" честью
Молдавский депутат от партии "Шор" назвала попадание на "Миротворец" честью - РИА Новости, 18.06.2024
Молдавский депутат от партии "Шор" назвала попадание на "Миротворец" честью
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что внесение ее фамилии в базу украинского сайта "Миротворец" за критику властей Украины – это... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:34
2024-06-18T14:34
в мире
украина
молдавия
марина таубер
сайт "миротворец"
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что внесение ее фамилии в базу украинского сайта "Миротворец" за критику властей Украины – это честь. В понедельник стало известно, что Таубер, глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул и лидер блока "Победа" Илан Шор были внесены в базу украинского сайта "Миротворец". Теперь всем троим официально запрещено посещать территорию Украины. "Я могу сказать, что с теплотой и уважением отношусь к украинскому народу, но я не согласна с тем, что делает руководство Украины, президент Зеленский и все те, кто довели Украину до такой ситуации. Я это критикую и буду критиковать. Возможно, основанием для внесения меня в базу послужили мои слова, что Россия не является агрессором, что военные действия, конфликт начался из-за США и Украины, они в этом виноваты и несут ответственность за это", - заявила Таубер. Она подчеркнула, что не намерена отказываться от своих слов, поскольку внесение в какие-либо списки не влияет на ее жизнь и стремление вести политическую борьбу. Депутат выразила сожаление, что Украиной управляют люди, которые продали свою страну. Таубер считает, что по схожему пути сейчас идет Молдавия, а Запад в лице ЕС и США закрывают глаза на антидемократические действия молдавских властей. "Я думаю, что любое наше включение в такого рода списки, введение против нас международных санкций означает, что мы на правильном пути, это честь нам. В списке "Миротворца" хорошая компания, там есть режиссеры, актеры, журналисты, которые никакого зла Украине никогда не желали, а лишь высказывали свое мнение… Выражаю несогласие со всем тем, что руководство Украины сегодня делает, более того, в отношении ряда высказываний в отношении нашей страны, Республики Молдова", - подчеркнула Таубер. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
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в мире, украина, молдавия, марина таубер, сайт "миротворец"
В мире, Украина, Молдавия, Марина Таубер, Сайт "Миротворец"
Молдавский депутат от партии "Шор" назвала попадание на "Миротворец" честью

Молдавский депутат Таубер назвала попадание на "Миротворец" честью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что внесение ее фамилии в базу украинского сайта "Миротворец" за критику властей Украины – это честь.
В понедельник стало известно, что Таубер, глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул и лидер блока "Победа" Илан Шор были внесены в базу украинского сайта "Миротворец". Теперь всем троим официально запрещено посещать территорию Украины.
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"Я могу сказать, что с теплотой и уважением отношусь к украинскому народу, но я не согласна с тем, что делает руководство Украины, президент Зеленский и все те, кто довели Украину до такой ситуации. Я это критикую и буду критиковать. Возможно, основанием для внесения меня в базу послужили мои слова, что Россия не является агрессором, что военные действия, конфликт начался из-за США и Украины, они в этом виноваты и несут ответственность за это", - заявила Таубер.
Она подчеркнула, что не намерена отказываться от своих слов, поскольку внесение в какие-либо списки не влияет на ее жизнь и стремление вести политическую борьбу. Депутат выразила сожаление, что Украиной управляют люди, которые продали свою страну. Таубер считает, что по схожему пути сейчас идет Молдавия, а Запад в лице ЕС и США закрывают глаза на антидемократические действия молдавских властей.
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"Я думаю, что любое наше включение в такого рода списки, введение против нас международных санкций означает, что мы на правильном пути, это честь нам. В списке "Миротворца" хорошая компания, там есть режиссеры, актеры, журналисты, которые никакого зла Украине никогда не желали, а лишь высказывали свое мнение… Выражаю несогласие со всем тем, что руководство Украины сегодня делает, более того, в отношении ряда высказываний в отношении нашей страны, Республики Молдова", - подчеркнула Таубер.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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В миреУкраинаМолдавияМарина ТауберСайт "Миротворец"
 
 
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