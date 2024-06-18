https://ria.ru/20240618/minzdrav-1953568433.html
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14 - РИА Новости, 18.06.2024
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14
Выросло число жителей Нижнего Новгорода и Казани, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщили местные власти. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:19
2024-06-18T08:19
2024-06-18T09:58
случаи заражения ботулизмом в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Выросло число жителей Нижнего Новгорода и Казани, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщили местные власти."По состоянию на 07:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе один ребенок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации", — указали в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование.В Татарстане число жителей, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике. В Казани число случаев подозрения на ботулизм увеличилось с шести до 14, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора.В Москве за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, сообщала накануне заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20240617/sk-1953418916.html
https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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случаи заражения ботулизмом в россии
Случаи заражения ботулизмом в России
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14
Минздрав Нижегородской области сообщил о 14 пациентах с признаками ботулизма
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Выросло число жителей Нижнего Новгорода и Казани, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщили местные власти.
"По состоянию на 07:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе один ребенок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации", — указали в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Управление Роспотребнадзора
по региону начало эпидемиологическое расследование.
В Татарстане число жителей, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.
Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
В Казани
число случаев подозрения на ботулизм увеличилось
с шести до 14, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора.
В Москве
за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, сообщала накануне заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.