https://ria.ru/20240618/minzdrav-1953568433.html

Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14

Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14 - РИА Новости, 18.06.2024

Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14

Выросло число жителей Нижнего Новгорода и Казани, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщили местные власти. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:19

2024-06-18T08:19

2024-06-18T09:58

случаи заражения ботулизмом в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d8c760477d4e1ca7eb6cf9f5bf39066d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Выросло число жителей Нижнего Новгорода и Казани, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщили местные власти."По состоянию на 07:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе один ребенок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации", — указали в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование.В Татарстане число жителей, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике. В Казани число случаев подозрения на ботулизм увеличилось с шести до 14, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора.В Москве за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, сообщала накануне заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

https://ria.ru/20240617/sk-1953418916.html

https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

случаи заражения ботулизмом в россии