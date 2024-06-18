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Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14 - РИА Новости, 18.06.2024
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08:19 18.06.2024 (обновлено: 09:58 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/minzdrav-1953568433.html
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14 - РИА Новости, 18.06.2024
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14
Выросло число жителей Нижнего Новгорода и Казани, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщили местные власти. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:19
2024-06-18T09:58
случаи заражения ботулизмом в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Выросло число жителей Нижнего Новгорода и Казани, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщили местные власти."По состоянию на 07:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе один ребенок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации", — указали в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование.В Татарстане число жителей, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике. В Казани число случаев подозрения на ботулизм увеличилось с шести до 14, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора.В Москве за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, сообщала накануне заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
https://ria.ru/20240617/sk-1953418916.html
https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html
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случаи заражения ботулизмом в россии
Случаи заражения ботулизмом в России
Число нижегородцев, госпитализированных с признаками ботулизма, достигло 14

Минздрав Нижегородской области сообщил о 14 пациентах с признаками ботулизма

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Выросло число жителей Нижнего Новгорода и Казани, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщили местные власти.
"По состоянию на 07:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе один ребенок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации", — указали в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
В Москве создали спецгруппу для расследования отравлений
Вчера, 14:28
Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование.
В Татарстане число жителей, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

В Казани число случаев подозрения на ботулизм увеличилось с шести до 14, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
"Кухня на районе" приостановила работу приложения после случаев отравления
16 июня, 17:09
В Москве за медицинской помощью обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, сообщала накануне заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
Вчера, 14:56
 
Случаи заражения ботулизмом в России
 
 
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