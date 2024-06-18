https://ria.ru/20240618/rospotrebnadzor-1953573170.html
Число пациентов с подозрением на ботулизм в Казани увеличилось до 14
Число пациентов с подозрением на ботулизм в Казани увеличилось до 14 - РИА Новости, 18.06.2024
Число пациентов с подозрением на ботулизм в Казани увеличилось до 14
Число жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14, сообщил РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:08
2024-06-18T09:08
2024-06-18T09:17
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
случаи заражения ботулизмом в россии
казань
происшествия
москва
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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Число жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось с шести до 14, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.Ранее управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что в Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию."В настоящее время всего зарегистрировано 14 случаев подозрения на ботулизм", - сказал собеседник агентства.Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии, казань, происшествия, москва
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Случаи заражения ботулизмом в России, Казань, Происшествия, Москва
Число пациентов с подозрением на ботулизм в Казани увеличилось до 14
Роспотребнадзор сообщил о 14 случаях подозрения на ботулизм в Татарстане