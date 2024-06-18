https://ria.ru/20240618/marochko-1953564134.html
Под Харьковом высадился украинский "информационный десант", заявил Марочко
Под Харьковом высадился украинский "информационный десант", заявил Марочко - РИА Новости, 18.06.2024
Под Харьковом высадился украинский "информационный десант", заявил Марочко
В Харьковской области высадился украинский "информационный десант", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T07:09
2024-06-18T07:09
2024-06-18T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
дмитрий песков
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg
ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. В Харьковской области высадился украинский "информационный десант", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В город Харьков и его окрестности прибыло большое количество представителей украинских и иностранных СМИ, которые отрабатывают методические рекомендации по дискредитации ВС России", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что одна из задач так называемых журналистов — это выдавать удары по учебным заведениям, базам отдыха и другим местам гражданской инфраструктуры, которая используется украинскими силовиками для размещения личного состава, как целенаправленные обстрелы мирного населения, в том числе детей. По его словам, это должно преподноситься как геноцид мирного украинского населения и нарушение международных норм. Согласование и выдача информации идет под руководством украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240618/nato-1953558939.html
https://ria.ru/20240618/polsha-1953560912.html
луганск
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Под Харьковом высадился украинский "информационный десант", заявил Марочко
Марочко: в Харьков прибыло большое количество представителей украинских СМИ