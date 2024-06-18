https://ria.ru/20240618/marochko-1953564134.html

Под Харьковом высадился украинский "информационный десант", заявил Марочко

Под Харьковом высадился украинский "информационный десант", заявил Марочко - РИА Новости, 18.06.2024

Под Харьковом высадился украинский "информационный десант", заявил Марочко

В Харьковской области высадился украинский "информационный десант", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T07:09

2024-06-18T07:09

2024-06-18T11:10

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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. В Харьковской области высадился украинский "информационный десант", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В город Харьков и его окрестности прибыло большое количество представителей украинских и иностранных СМИ, которые отрабатывают методические рекомендации по дискредитации ВС России", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что одна из задач так называемых журналистов — это выдавать удары по учебным заведениям, базам отдыха и другим местам гражданской инфраструктуры, которая используется украинскими силовиками для размещения личного состава, как целенаправленные обстрелы мирного населения, в том числе детей. По его словам, это должно преподноситься как геноцид мирного украинского населения и нарушение международных норм. Согласование и выдача информации идет под руководством украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240618/nato-1953558939.html

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