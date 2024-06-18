Рейтинг@Mail.ru
Президент республики Конго посетит Россию с визитом - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 18.06.2024 (обновлено: 17:01 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kongo-1953740061.html
Президент республики Конго посетит Россию с визитом
Президент республики Конго посетит Россию с визитом - РИА Новости, 18.06.2024
Президент республики Конго посетит Россию с визитом
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Россию с визитом 25 июня, сообщил РИА Новости посол Республики в России Давид Мадука. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:50
2024-06-18T17:01
россия
владимир путин
юрий ушаков
дени сассу-нгессо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950603766_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_258e966ecbf7c38c1353a14c7477317b.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Россию с визитом 25 июня, сообщил РИА Новости посол Республики в России Давид Мадука."Посетит с визитом 25 июня", - сказал Мадука.Также посол сообщил, что Сассу-Нгессо в ходе визита в Россию планирует встретиться с Путиным."Встретится с Путиным", - заявил посол.Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров.
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950411944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950603766_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_ee570a061f0d2d4344b3bed229d37422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, юрий ушаков, дени сассу-нгессо
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дени Сассу-Нгессо
Президент республики Конго посетит Россию с визитом

Посол Конго в РФ: президент республики посетит Россию с визитом 25 июня

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Россию с визитом 25 июня, сообщил РИА Новости посол Республики в России Давид Мадука.
"Посетит с визитом 25 июня", - сказал Мадука.
Также посол сообщил, что Сассу-Нгессо в ходе визита в Россию планирует встретиться с Путиным.
"Встретится с Путиным", - заявил посол.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Конго считает переговоры по Украине без России бессмысленными
4 июня, 14:50
 
РоссияВладимир ПутинЮрий УшаковДени Сассу-Нгессо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала