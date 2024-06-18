https://ria.ru/20240618/kongo-1953740061.html
Президент республики Конго посетит Россию с визитом
Президент республики Конго посетит Россию с визитом - РИА Новости, 18.06.2024
Президент республики Конго посетит Россию с визитом
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Россию с визитом 25 июня, сообщил РИА Новости посол Республики в России Давид Мадука. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:50
2024-06-18T16:50
2024-06-18T17:01
россия
владимир путин
юрий ушаков
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Россию с визитом 25 июня, сообщил РИА Новости посол Республики в России Давид Мадука."Посетит с визитом 25 июня", - сказал Мадука.Также посол сообщил, что Сассу-Нгессо в ходе визита в Россию планирует встретиться с Путиным."Встретится с Путиным", - заявил посол.Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров.
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950411944.html
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россия, владимир путин, юрий ушаков, дени сассу-нгессо
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дени Сассу-Нгессо
Президент республики Конго посетит Россию с визитом
Посол Конго в РФ: президент республики посетит Россию с визитом 25 июня