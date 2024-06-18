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Решение кризиса на Украине невозможно без России, признали США - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:27 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/konflikt-1953830846.html
Решение кризиса на Украине невозможно без России, признали США
Решение кризиса на Украине невозможно без России, признали США - РИА Новости, 18.06.2024
Решение кризиса на Украине невозможно без России, признали США
Саммит в Швейцарии по Киеву не был переговорами, для них нужно участие двух сторон – России и Украины, признала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:27
2024-06-18T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
линда томас-гринфилд
джо байден
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Саммит в Швейцарии по Киеву не был переговорами, для них нужно участие двух сторон – России и Украины, признала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. "Этот саммит не был официальными переговорами. В конечном итоге, переговоры... требуют участия и России, и Украины", – сказала постпред США на заседании ООН. При этом, по её словам, РФ за период конфликта на Украине якобы "не продемонстрировала желания" вести переговоры по украинской тематике. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html
https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953830516.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, линда томас-гринфилд, джо байден, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Линда Томас-Гринфилд, Джо Байден, ООН
Решение кризиса на Украине невозможно без России, признали США

Постпред США в ООН: решение кризиса на Украине невозможно без России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг США. Архивное фото
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Саммит в Швейцарии по Киеву не был переговорами, для них нужно участие двух сторон – России и Украины, признала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Этот саммит не был официальными переговорами. В конечном итоге, переговоры... требуют участия и России, и Украины", – сказала постпред США на заседании ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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При этом, по её словам, РФ за период конфликта на Украине якобы "не продемонстрировала желания" вести переговоры по украинской тематике.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЛинда Томас-ГринфилдДжо БайденООН
 
 
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