https://ria.ru/20240618/konflikt-1953822435.html
Израиль пригрозил "Хеболле" уничтожением в случае полномасштабной войны
Израиль пригрозил "Хеболле" уничтожением в случае полномасштабной войны - РИА Новости, 18.06.2024
Израиль пригрозил "Хеболле" уничтожением в случае полномасштабной войны
Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:16
2024-06-18T22:16
2024-06-18T22:37
в мире
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исраэль кац
хасан насрулла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте.Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане."Мы очень близки к моменту принятия решения об изменении правил в отношении "Хезболлах" и Ливана. В полномасштабной войне движение "Хезболлах" будет уничтожено, а Ливан понесет серьезный урон. Государство Израиль заплатит цену на (военном - ред.) фронте и на внутреннем фронте, но с сильной и единой нацией и всей мощью Армии обороны Израиля мы восстановим безопасность жителей севера", - заявил Кац в социальной сети X.Глава МИД Израиля также отреагировал на видеоролик, размещенный недавно в социальных сетях, который, как утверждается, был снят с помощью беспилотника, принадлежащего "Хезболлах". Видеоролик содержит множество кадров стратегических объектов на севере Израиля, таких как порт и аэропорт крупнейшего северного города Хайфа.Глава МИД Израиля отметил, что генсек движения Хасан Насрулла "сегодня хвастается тем, что снимает порты Хайфы, которыми управляют международные компании из Китая и Индии, и угрожает атаковать их".Заявление Каца прозвучало на фоне усугубляющейся ситуации с безопасностью на севере Израиля в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". В последние недели движение "Хезболлах" усилило интенсивность обстрелов Израиля с использованием ракет и беспилотников, которые многократно приводили к пожарам. Увеличилась также и глубина этих обстрелов, так как израильское военные порой перехватывают цели на расстоянии в несколько десятков километров от границы с Ливаном.Руководство Израиля раз за разом предупреждает, что ситуация может вылиться в опасную эскалацию, заявляя о готовности армии к наступательным действиям в Ливане.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
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в мире, израиль, хезболла, ливан, исраэль кац, хасан насрулла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Ливан, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль пригрозил "Хеболле" уничтожением в случае полномасштабной войны
МИД Израиля пригрозил "Хеболле" уничтожением в случае полномасштабной войны
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения
, которое изменит правила на северном фронте.
Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане.
"Мы очень близки к моменту принятия решения об изменении правил в отношении "Хезболлах" и Ливана. В полномасштабной войне движение "Хезболлах" будет уничтожено, а Ливан понесет серьезный урон. Государство Израиль заплатит цену на (военном - ред.) фронте и на внутреннем фронте, но с сильной и единой нацией и всей мощью Армии обороны Израиля мы восстановим безопасность жителей севера", - заявил Кац в социальной сети X.
Глава МИД Израиля также отреагировал на видеоролик, размещенный недавно в социальных сетях, который, как утверждается, был снят с помощью беспилотника, принадлежащего "Хезболлах". Видеоролик содержит множество кадров стратегических объектов на севере Израиля, таких как порт и аэропорт крупнейшего северного города Хайфа
.
Глава МИД Израиля отметил, что генсек движения Хасан Насрулла
"сегодня хвастается тем, что снимает порты Хайфы, которыми управляют международные компании из Китая
и Индии
, и угрожает атаковать их".
Заявление Каца прозвучало на фоне усугубляющейся ситуации с безопасностью на севере Израиля в свете непрекращающихся обстрелов со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". В последние недели движение "Хезболлах" усилило интенсивность обстрелов Израиля с использованием ракет и беспилотников, которые многократно приводили к пожарам. Увеличилась также и глубина этих обстрелов, так как израильское военные порой перехватывают цели на расстоянии в несколько десятков километров от границы с Ливаном.
Руководство Израиля раз за разом предупреждает, что ситуация может вылиться в опасную эскалацию, заявляя о готовности армии к наступательным действиям в Ливане.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации