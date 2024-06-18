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Руанда исчезла из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
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02:35 18.06.2024 (обновлено: 02:44 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/konferentsiya-1953553271.html
Руанда исчезла из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине
Руанда исчезла из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
Руанда исчезла из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине
Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине, которая состоялась на прошлых выходных в швейцарском... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T02:35
2024-06-18T02:44
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
джо байден
си цзиньпин
евросоюз
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине, которая состоялась на прошлых выходных в швейцарском Бюргенштоке, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня. При этом по состоянию на 16 июня Руанда присутствовала в списке стран, поддержавших заявление. Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации". В прошлое воскресенье Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации. Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Президент России ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Руанда исчезла из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине

Руанда исчезла из списка стран, поддержавших коммюнике конференции по Украине

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руанда вслед за Ираком и Иорданией исчезла из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине, которая состоялась на прошлых выходных в швейцарском Бюргенштоке, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня.
При этом по состоянию на 16 июня Руанда присутствовала в списке стран, поддержавших заявление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил РИА Новости, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации". В прошлое воскресенье Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, спустя несколько часов после его публикации.
Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
Вчера, 08:00
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Президент России ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
 
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