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В КНДР заявили, что почитают за честь сражаться плечом к плечу с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
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04:23 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kndr-1953557574.html
В КНДР заявили, что почитают за честь сражаться плечом к плечу с Россией
В КНДР заявили, что почитают за честь сражаться плечом к плечу с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
В КНДР заявили, что почитают за честь сражаться плечом к плечу с Россией
КНДР почитает за честь сражаться плечом к плечу вместе с Россией за защиту международной справедливости, говорится в передовице печатного органа Трудовой партии РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T04:23
2024-06-18T04:23
россия
пхеньян
украина
владимир путин
ким чен ын
юрий ушаков
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. КНДР почитает за честь сражаться плечом к плечу вместе с Россией за защиту международной справедливости, говорится в передовице печатного органа Трудовой партии Корея и самой массовой газеты КНДР "Нодон синмун". "Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу на общем фронте за защиту самостоятельности и международной справедливости с таким проверенным боевым товарищем, как российский народ", - говорится в передовой статье издания, предваряющей авторскую статью Владимира Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованную в день начала его государственного визита. В газете отметили, что российский народ является храбрым, страстно любит свою Родину, справедливость и мир. Поэтому вынужден отвечать на "грязные провокации и угрозы враждебных сил" и вести борьбу за обеспечение безопасности страны и мира в своем регионе. "Нодон синмун" определяет специальную военную операцию РФ на Украине как "священную войну справедливости за защиту своих суверенных прав, достоинства своего государства и интересов развития". Правительство КНДР, по данным газеты, выражает полную поддержку и солидарность проведению СВО и "осуждает опасные попытки расширить пламя вооруженного противостояния на всю Европу". В статье также отмечается "твердая и неизменная позиция и воля" Пхеньяна непременно следовать традициям и истории корейско-российской дружбы, "обрамленной одними лишь победами". "Наш народ с радостью и как свои воспринимает успехи, которых достигает российский народ, демонстрируя мудрость, самостоятельность и усердие в борьбе за построение мощной и процветающей России. Визит товарища президента Путина в нашу страну придаст новый импульс укреплению отношению добрососедства и сотрудничества между нашими странами, украсив историю дружбы и единства корейского и российского народов еще одной блистательной страницей", - подчеркнули в "Нодон синмун". Исторический визит Владимир Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. Сам Владимир Путин последний раз был в Пхеньяне в июле 2000 года, это был рабочий, но первый в истории визит высшего руководителя российского государства со времен основания КНДР. Тогда стороны провели обстоятельные переговоры и приняли совместную декларацию, в которой выразили готовность незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности. В ходе нынешнего визита Владимира Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях. Программа государственного визита Путина включает в себя церемонию официальной встречи с почетным караулом, российско-корейские переговоры с продолжительным общением лидеров один на один и подписанием совместных документов. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением, прогуляются вместе по резиденции, посетят вечером торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, состоится возложение венка к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, а по пути обратно в аэропорт руководители России и КНДР также совместно посетят пхеньянский храм Живоначальной Троицы.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html
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россия
пхеньян
украина
кндр (северная корея)
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россия, пхеньян, украина, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Украина, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Юрий Ушаков, В мире, КНДР (Северная Корея)
В КНДР заявили, что почитают за честь сражаться плечом к плечу с Россией

"Нодон синмун": КНДР почитает за честь сражаться плечом к плечу вместе с Россией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. КНДР почитает за честь сражаться плечом к плечу вместе с Россией за защиту международной справедливости, говорится в передовице печатного органа Трудовой партии Корея и самой массовой газеты КНДР "Нодон синмун".
"Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу на общем фронте за защиту самостоятельности и международной справедливости с таким проверенным боевым товарищем, как российский народ", - говорится в передовой статье издания, предваряющей авторскую статью Владимира Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованную в день начала его государственного визита.
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В газете отметили, что российский народ является храбрым, страстно любит свою Родину, справедливость и мир. Поэтому вынужден отвечать на "грязные провокации и угрозы враждебных сил" и вести борьбу за обеспечение безопасности страны и мира в своем регионе.
"Нодон синмун" определяет специальную военную операцию РФ на Украине как "священную войну справедливости за защиту своих суверенных прав, достоинства своего государства и интересов развития". Правительство КНДР, по данным газеты, выражает полную поддержку и солидарность проведению СВО и "осуждает опасные попытки расширить пламя вооруженного противостояния на всю Европу".
В статье также отмечается "твердая и неизменная позиция и воля" Пхеньяна непременно следовать традициям и истории корейско-российской дружбы, "обрамленной одними лишь победами".
"Наш народ с радостью и как свои воспринимает успехи, которых достигает российский народ, демонстрируя мудрость, самостоятельность и усердие в борьбе за построение мощной и процветающей России. Визит товарища президента Путина в нашу страну придаст новый импульс укреплению отношению добрососедства и сотрудничества между нашими странами, украсив историю дружбы и единства корейского и российского народов еще одной блистательной страницей", - подчеркнули в "Нодон синмун".
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Исторический визит

Владимир Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. Сам Владимир Путин последний раз был в Пхеньяне в июле 2000 года, это был рабочий, но первый в истории визит высшего руководителя российского государства со времен основания КНДР. Тогда стороны провели обстоятельные переговоры и приняли совместную декларацию, в которой выразили готовность незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности.
В ходе нынешнего визита Владимира Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях.
Программа государственного визита Путина включает в себя церемонию официальной встречи с почетным караулом, российско-корейские переговоры с продолжительным общением лидеров один на один и подписанием совместных документов. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением, прогуляются вместе по резиденции, посетят вечером торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, состоится возложение венка к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, а по пути обратно в аэропорт руководители России и КНДР также совместно посетят пхеньянский храм Живоначальной Троицы.
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