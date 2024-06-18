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Москва и Пхеньян могут отразить любую агрессию, заявили в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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03:25 18.06.2024 (обновлено: 05:33 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kndr-1953555761.html
Москва и Пхеньян могут отразить любую агрессию, заявили в КНДР
Москва и Пхеньян могут отразить любую агрессию, заявили в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Москва и Пхеньян могут отразить любую агрессию, заявили в КНДР
Россия и Северная Корея, объединив усилия, могут отразить любую агрессию и гарантировать мирное развитие своих стран, говорится в передовице печатного органа... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:25
2024-06-18T05:33
россия
корейский полуостров
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
юрий ушаков
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Северная Корея, объединив усилия, могут отразить любую агрессию и гарантировать мирное развитие своих стран, говорится в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты КНДР "Нодон синмун". "Победы и успехи, достигнутые в ходе усилий, приложенных на пути к общим целям обеих стран, навсегда оставили в истории как факт то, что когда мы бережно относимся к традициям дружбы и единства и непрерывно их укрепляем, то мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран", - говорится в передовой статье издания, предваряющей авторскую статью Владимира Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованную в день начала его государственного визита. В издании отметили, что народы двух стран дорожат своими традициями и политическим доверием и в нынешнее непростое время, когда "вражеские силы сформировали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". Россия и КНДР продолжают оказывать друг другу поддержку в условиях, когда "разрушается стратегический баланс и стабильность", развивая отношения на далекую перспективу. По мнению печатного органа ТПК, народы Кореи и России находятся в одном окопе в нынешней непростой борьбе за защиту самостоятельности, международной справедливости и мира. При этом боевое товарищество, укрепляющееся в борьбе против произвола и принуждения, "каждый день все отчетливее демонстрирует свою мощь и непобедимость". Страны, как указывает издание, укрепляют "сотрудничество, общение и боевую солидарность", сдерживая "гнусные замыслы вражеских сил, стремящихся к завоеванию всего мира". При этом дружба между российским и корейским народом "становится надежным стратегическим бастионом и мотором окончательного строительства нового многополярного мира". "Дружба и единство народов Кореи и России, которые идут взявшись за руки, уверенные в справедливости своего дела и в своей победе, будут всегда непобедимы", - подчеркнули в "Нодон синмун". Исторический визит Владимир Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. Сам Владимир Путин последний раз был в Пхеньяне в июле 2000 года, это был рабочий, но первый в истории визит высшего руководителя российского государства со времен основания КНДР. Тогда стороны провели обстоятельные переговоры и приняли совместную декларацию, в которой выразили готовность незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности. В ходе нынешнего визита Владимира Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях. Программа государственного визита Владимира Путина включает в себя церемонию официальной встречи с почетным караулом, российско-корейские переговоры с продолжительным общением лидеров один на один и подписанием совместных документов. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением, прогуляются вместе по резиденции, посетят вечером торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, состоится возложение венка к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, а по пути обратно в аэропорт руководители России и КНДР также совместно посетят пхеньянский храм Живоначальной Троицы.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953548310.html
https://ria.ru/20240618/kndr-1953549904.html
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россия
корейский полуостров
пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, корейский полуостров, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Корейский полуостров, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Юрий Ушаков, В мире, КНДР (Северная Корея)
Москва и Пхеньян могут отразить любую агрессию, заявили в КНДР

"Нодон синмун": Россия и КНДР, объединив усилия, могут отразить любую агрессию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Северная Корея, объединив усилия, могут отразить любую агрессию и гарантировать мирное развитие своих стран, говорится в передовице печатного органа Трудовой партии Кореи и самой массовой газеты КНДР "Нодон синмун".
"Победы и успехи, достигнутые в ходе усилий, приложенных на пути к общим целям обеих стран, навсегда оставили в истории как факт то, что когда мы бережно относимся к традициям дружбы и единства и непрерывно их укрепляем, то мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран", - говорится в передовой статье издания, предваряющей авторскую статью Владимира Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", опубликованную в день начала его государственного визита.
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В издании отметили, что народы двух стран дорожат своими традициями и политическим доверием и в нынешнее непростое время, когда "вражеские силы сформировали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". Россия и КНДР продолжают оказывать друг другу поддержку в условиях, когда "разрушается стратегический баланс и стабильность", развивая отношения на далекую перспективу.
По мнению печатного органа ТПК, народы Кореи и России находятся в одном окопе в нынешней непростой борьбе за защиту самостоятельности, международной справедливости и мира. При этом боевое товарищество, укрепляющееся в борьбе против произвола и принуждения, "каждый день все отчетливее демонстрирует свою мощь и непобедимость".
Страны, как указывает издание, укрепляют "сотрудничество, общение и боевую солидарность", сдерживая "гнусные замыслы вражеских сил, стремящихся к завоеванию всего мира". При этом дружба между российским и корейским народом "становится надежным стратегическим бастионом и мотором окончательного строительства нового многополярного мира".
"Дружба и единство народов Кореи и России, которые идут взявшись за руки, уверенные в справедливости своего дела и в своей победе, будут всегда непобедимы", - подчеркнули в "Нодон синмун".
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Исторический визит

Владимир Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. Сам Владимир Путин последний раз был в Пхеньяне в июле 2000 года, это был рабочий, но первый в истории визит высшего руководителя российского государства со времен основания КНДР. Тогда стороны провели обстоятельные переговоры и приняли совместную декларацию, в которой выразили готовность незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности.
В ходе нынешнего визита Владимира Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях.
Программа государственного визита Владимира Путина включает в себя церемонию официальной встречи с почетным караулом, российско-корейские переговоры с продолжительным общением лидеров один на один и подписанием совместных документов. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением, прогуляются вместе по резиденции, посетят вечером торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, состоится возложение венка к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, а по пути обратно в аэропорт руководители России и КНДР также совместно посетят пхеньянский храм Живоначальной Троицы.
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Путин рассказал о партнерстве с КНДР
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РоссияКорейский полуостровПхеньянВладимир ПутинКим Чен ЫнЮрий УшаковВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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