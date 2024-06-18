Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг ужесточил риторику в адрес Китая - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kitay-1953802352.html
Столтенберг ужесточил риторику в адрес Китая
Столтенберг ужесточил риторику в адрес Китая - РИА Новости, 18.06.2024
Столтенберг ужесточил риторику в адрес Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние недели в своих публичных выступлениях существенно ужесточил риторику, рассуждая о сотрудничестве Китая с РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:59
2024-06-18T19:59
в мире
китай
йенс столтенберг
нато
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние недели в своих публичных выступлениях существенно ужесточил риторику, рассуждая о сотрудничестве Китая с Россией, с одной стороны, и с Западом - с другой. На очередной пресс-конференции в ходе визита в США Столтенберг, в частности, заявил, что "так не может больше продолжаться". "Все больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться, когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России", - заявил он. По словам генсека альянса, пока рано говорить о возможных экономических последствиях для Китая, "но эту тему необходимо поднимать". Глава МИД Китая Ван И ранее заявил, что развитие отношений между Китаем и Россией не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, йенс столтенберг, нато, евросоюз, россия
В мире, Китай, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, Россия
Столтенберг ужесточил риторику в адрес Китая

Столтенберг: Китай больше не может сотрудничать одновременно с Россией и Европой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние недели в своих публичных выступлениях существенно ужесточил риторику, рассуждая о сотрудничестве Китая с Россией, с одной стороны, и с Западом - с другой.
На очередной пресс-конференции в ходе визита в США Столтенберг, в частности, заявил, что "так не может больше продолжаться".
"Все больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться, когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России", - заявил он. По словам генсека альянса, пока рано говорить о возможных экономических последствиях для Китая, "но эту тему необходимо поднимать".
Глава МИД Китая Ван И ранее заявил, что развитие отношений между Китаем и Россией не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Европа не может себе позволить потерять Китай
5 мая, 08:00
 
В миреКитайЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала