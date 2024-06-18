https://ria.ru/20240618/kitay-1953802352.html

Столтенберг ужесточил риторику в адрес Китая

Столтенберг ужесточил риторику в адрес Китая - РИА Новости, 18.06.2024

Столтенберг ужесточил риторику в адрес Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние недели в своих публичных выступлениях существенно ужесточил риторику, рассуждая о сотрудничестве Китая с РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:59

2024-06-18T19:59

2024-06-18T19:59

в мире

китай

йенс столтенберг

нато

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние недели в своих публичных выступлениях существенно ужесточил риторику, рассуждая о сотрудничестве Китая с Россией, с одной стороны, и с Западом - с другой. На очередной пресс-конференции в ходе визита в США Столтенберг, в частности, заявил, что "так не может больше продолжаться". "Все больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться, когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России", - заявил он. По словам генсека альянса, пока рано говорить о возможных экономических последствиях для Китая, "но эту тему необходимо поднимать". Глава МИД Китая Ван И ранее заявил, что развитие отношений между Китаем и Россией не подвержено "внешним помехам" и не направлено против третьих стран.

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

китай

россия

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Кирилл Волков

в мире, китай, йенс столтенберг, нато, евросоюз, россия