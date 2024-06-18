https://ria.ru/20240618/kitay-1953681082.html
Власти Китая наградили российскую переводчицу трудов Си Цзиньпина
Власти Китая наградили российскую переводчицу трудов Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.06.2024
Власти Китая наградили российскую переводчицу трудов Си Цзиньпина
Директор Центра изучения Китая и стран АТР Санкт-Петербургского Государственного экономического университета Ольга Мигунова была награждена в Пекине... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:49
2024-06-18T14:49
2024-06-18T14:49
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Директор Центра изучения Китая и стран АТР Санкт-Петербургского Государственного экономического университета Ольга Мигунова была награждена в Пекине Национальной премией Китая за переводы трудов председателя КНР Си Цзиньпина, сообщило во вторник посольство РФ в Китае. Во вторник в государственной резиденции КНР Дяоюйтай в Пекине прошла церемония вручения Национальной премии Китая за особый вклад в литературу. В официальном телеграм-канале посольства отмечается, что награду Мигунова получила, в частности, за перевод на русский язык таких работ, как "Си Цзиньпин: о государственном управлении", "Си Цзиньпин: улучшение партийного стиля, создание неподкупного аппарата и борьба с коррупцией". Присутствовавшая на мероприятии советник-посланник посольства Наталья Степкина отметила важный вклад переводчиков в укрепление взаимопонимания и дружбы между народами России и Китая.
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китай, пекин, россия, си цзиньпин, санкт-петербургский государственный экономический университет
Китай, Пекин, Россия, Си Цзиньпин, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Власти Китая наградили российскую переводчицу трудов Си Цзиньпина
Директор Центра изучения Китая Мигунова награждена Национальной премией Китая
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Директор Центра изучения Китая и стран АТР Санкт-Петербургского Государственного экономического университета Ольга Мигунова была награждена в Пекине Национальной премией Китая за переводы трудов председателя КНР Си Цзиньпина, сообщило во вторник посольство РФ в Китае.
Во вторник в государственной резиденции КНР Дяоюйтай в Пекине прошла церемония вручения Национальной премии Китая за особый вклад в литературу.
В официальном телеграм-канале посольства отмечается, что награду Мигунова получила, в частности, за перевод на русский язык таких работ, как "Си Цзиньпин: о государственном управлении", "Си Цзиньпин: улучшение партийного стиля, создание неподкупного аппарата и борьба с коррупцией".
Присутствовавшая на мероприятии советник-посланник посольства Наталья Степкина отметила важный вклад переводчиков в укрепление взаимопонимания и дружбы между народами России и Китая.