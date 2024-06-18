https://ria.ru/20240618/iran-1953737383.html

Россия впервые выдала Ирану граждан для отбывания наказания на родине

Россия впервые выдала Ирану граждан для отбывания наказания на родине - РИА Новости, 18.06.2024

Россия впервые выдала Ирану граждан для отбывания наказания на родине

Россия впервые выдала Ирану граждан для того, чтобы они отбывали назначенное наказание в своей стране, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:45

2024-06-18T16:45

2024-06-18T16:45

россия

иран

санкт-петербург

игорь краснов

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия впервые выдала Ирану граждан для того, чтобы они отбывали назначенное наказание в своей стране, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "С удовлетворением отмечу реализацию наших с вами договоренностей по линии передачи из России иранских граждан для дальнейшего отбывания наказания на родине. В марте впервые проведена такая процедура. Несомненно, это результат совместной работы, требующий закрепления по ряду других направлений", - сказал он на встрече в Санкт-Петербурге с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом. По словам Краснова, неполитизированное сотрудничество в правоохранительной сфере является залогом успешного решения актуальных проблем и эффективной консолидации усилий по противодействию терроризму, экстремизму и транснациональной организованной преступности. "Я хочу поблагодарить вас за содействие, которое вы оказали. Как я уже говорил, несмотря на то, что они все-таки совершили преступления, мы проделали эту работу, потому что мы хотим успокоить семьи", - ответил иранский генпрокурор. В Санкт-Петербурге 18-19 июня проходит 6-я встреча прокуроров стран БРИКС.

https://ria.ru/20240611/lavrov-1952182369.html

https://ria.ru/20240606/dzhalali-1951135227.html

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россия, иран, санкт-петербург, игорь краснов, брикс