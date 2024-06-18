https://ria.ru/20240618/gorlovka-1953600645.html

Украинский беспилотник снова атаковал Горловку

Украинский беспилотник снова атаковал Горловку - РИА Новости, 18.06.2024

Украинский беспилотник снова атаковал Горловку

Украинский беспилотник вновь атаковал Никитовский район Горловки, сбросив боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:59

2024-06-18T10:59

2024-06-18T10:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник вновь атаковал Никитовский район Горловки, сбросив боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее сообщалось, что в 8:10 вторника украинский беспилотник сбросил снаряд в том же районе Горловки. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:35 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк