https://ria.ru/20240618/evrosoyuz-1953550597.html

Мишель рассказал, когда могут принять решения по ключевым постам ЕС

Мишель рассказал, когда могут принять решения по ключевым постам ЕС - РИА Новости, 18.06.2024

Мишель рассказал, когда могут принять решения по ключевым постам ЕС

Лидеры ЕС намерены договориться по основным кандидатурам на ключевые руководящие европейские должности на ближайшие пять лет, включая главу Европейской... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T01:14

2024-06-18T01:14

2024-06-18T01:52

в мире

евросовет

евросоюз

шарль мишель

брюссель

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС намерены договориться по основным кандидатурам на ключевые руководящие европейские должности на ближайшие пять лет, включая главу Европейской комиссии, на саммите в Брюсселе 27-28 июня, заявил действующий глава Евросовета Шарль Мишель."Это будет ясно только на следующей неделе, сегодняшняя беседа стала полезным шагом по подготовке следующего европейского саммита, на котором будет принято решение", - сказал Мишель журналистам по итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.Он также заявил, что пока договоренности по кандидатурам лидеров институтов ЕС, включая главу Еврокомиссии, нет.Главы государств и правительств Евросоюза провели в понедельник вечером неформальный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить назначения на ключевые должности в Евросоюзе на следующий пятилетний цикл (2024-2029 годы), в том числе председателя Европейской комиссии.Помимо главы ЕК, европейские лидеры обсуждали претендентов на пост главы Европейского совета, а также верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, которого часто называют главой дипломатии ЕС.На пост главы Еврокомиссии - института исполнительной власти ЕС, претендует ее нынешний председатель Урсула фон дер Ляйен, чья партия подтвердила свою лидирующую роль по итогам выборов в Европейский парламент. Согласно утечкам в европейских СМИ, наиболее вероятным претендентом на этот пост является бывший премьер Португалии Антониу Кошта.Лидеры ЕС также должны предложить будущего главу дипломатии Евросоюза, который придет на смену испанскому политику Жозепу Боррелю. На этот пост, также по данным СМИ, может претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Кандидатуру главы дипломатии должны утвердить глава Еврокомиссии и Европарламент.Еврокомиссия предлагает новые законы, реализует политику ЕС, контролирует бюджет сообщества, обеспечивает соблюдение европейского законодательства в странах ЕС. Также Еврокомиссия наделена правом вести переговоры и заключать международные соглашения от имени ЕС. Глава ЕК избирается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП.Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент (единогласным решением) и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата.Предложенные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров должны предстать перед профильными комитетами Европарламента для дальнейшего утверждения.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

https://ria.ru/20240618/krizis-1953543061.html

https://ria.ru/20240614/meloni-1952831504.html

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в мире, евросовет, евросоюз, шарль мишель, брюссель, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен