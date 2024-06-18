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Выпускники проверили результаты ЕГЭ через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз - РИА Новости, 18.06.2024
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17:00 18.06.2024 (обновлено: 17:39 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ekzamen-1953745259.html
Выпускники проверили результаты ЕГЭ через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз
Выпускники проверили результаты ЕГЭ через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз - РИА Новости, 18.06.2024
Выпускники проверили результаты ЕГЭ через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз
Выпускники проверили результаты Единого государственного экзамена через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз за две недели, что на 40% больше, чем за аналогичный период РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:00
2024-06-18T17:39
общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Выпускники проверили результаты Единого государственного экзамена через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз за две недели, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Выпускники школ за две недели запросили результаты единого госэкзамена на Госуслугах полтора миллиона раз. Это на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении. С помощью портала можно посмотреть баллы за экзамены по русскому языку, математике, географии, литературе и химии. Впереди - обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки. Больше всего запросов на результаты ЕГЭ поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока. Отправить запрос можно через личный кабинет, для просмотра результатов необходима подтвержденная учетная запись. При подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с "Госуслуг" приравниваются к оригиналам. "Узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 года", - уточнили в Минцифры.
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общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Выпускники проверили результаты ЕГЭ через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз

Минцифры: выпускники проверили результаты ЕГЭ 1,5 млн раз за две недели

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Выпускники проверили результаты Единого государственного экзамена через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз за две недели, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Выпускники школ за две недели запросили результаты единого госэкзамена на Госуслугах полтора миллиона раз. Это на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении.
С помощью портала можно посмотреть баллы за экзамены по русскому языку, математике, географии, литературе и химии. Впереди - обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки. Больше всего запросов на результаты ЕГЭ поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.
Отправить запрос можно через личный кабинет, для просмотра результатов необходима подтвержденная учетная запись. При подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с "Госуслуг" приравниваются к оригиналам.
"Узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 года", - уточнили в Минцифры.
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