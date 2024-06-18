https://ria.ru/20240618/ekzamen-1953745259.html

Выпускники проверили результаты ЕГЭ через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз

Выпускники проверили результаты ЕГЭ через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз - РИА Новости, 18.06.2024

Выпускники проверили результаты ЕГЭ через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз

Выпускники проверили результаты Единого государственного экзамена через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз за две недели, что на 40% больше, чем за аналогичный период РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:00

2024-06-18T17:00

2024-06-18T17:39

общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Выпускники проверили результаты Единого государственного экзамена через "Госуслуги" 1,5 миллиона раз за две недели, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Выпускники школ за две недели запросили результаты единого госэкзамена на Госуслугах полтора миллиона раз. Это на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении. С помощью портала можно посмотреть баллы за экзамены по русскому языку, математике, географии, литературе и химии. Впереди - обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки. Больше всего запросов на результаты ЕГЭ поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока. Отправить запрос можно через личный кабинет, для просмотра результатов необходима подтвержденная учетная запись. При подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с "Госуслуг" приравниваются к оригиналам. "Узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 года", - уточнили в Минцифры.

https://ria.ru/20230926/ege-1898822692.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование