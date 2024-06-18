https://ria.ru/20240618/deti-1953592904.html

Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака

Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака - РИА Новости, 18.06.2024

Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака

Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале поблагодарила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за помощь в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:35

2024-06-18T10:35

2024-06-18T10:35

россия

ирак

пакистан

мария львова-белова

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале поблагодарила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака, Пакистана, Сирии и Турции. "Поблагодарила за помощь в возвращении детей из Ирака, Пакистана, Сирии, Турции. С 2018 года при участии нашего правозащитного института вернулись в Россию к родственникам 546 детей, из них 123 — в 2023-2024 годах. Работа продолжается", - написала Львова-Белова. Она также отметила, что на встрече с Лавровым они обсудили основные направления сотрудничества в сфере детства и реализуемые институтом уполномоченных по правам ребенка международные проекты. "Будем расширять гуманитарную миссию в странах Африки. В этом году запланировали проекты в Бурунди, Кении, Танзании, Уганде, ЦАР, Демократической Республике Конго — среди них приют для девочек на горе Элгон, детский сад, общеобразовательная школа", - также отметила уполномоченный. Львова-Белова добавила, что на встрече был поднят вопрос помощи карабахским семьям, переселившимся в Армению. "Планируем отдых и восстановление для 90 ребят", - уточнила она. Более того, по её словам рассматривается возможность обмена опытом с Китайской Народной Республикой, в том числе с привлечением участников Федерального детского общественного совета. "Особое внимание — деятельности по воссоединению детей с их близкими. Попросила о поддержке в возвращении к мамам в Россию детей, находящихся в странах Евросоюза. Сейчас они проживают в учреждениях или с другими родственниками", - заявила Львова-Белова.

https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html

https://ria.ru/20231101/deti-1906616263.html

https://ria.ru/20230919/deti-1897313330.html

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россия, ирак, пакистан, мария львова-белова, сергей лавров, общество