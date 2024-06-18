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Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака - РИА Новости, 18.06.2024
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10:35 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/deti-1953592904.html
Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака
Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака - РИА Новости, 18.06.2024
Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака
Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале поблагодарила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за помощь в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:35
2024-06-18T10:35
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ирак
пакистан
мария львова-белова
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале поблагодарила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака, Пакистана, Сирии и Турции. "Поблагодарила за помощь в возвращении детей из Ирака, Пакистана, Сирии, Турции. С 2018 года при участии нашего правозащитного института вернулись в Россию к родственникам 546 детей, из них 123 — в 2023-2024 годах. Работа продолжается", - написала Львова-Белова. Она также отметила, что на встрече с Лавровым они обсудили основные направления сотрудничества в сфере детства и реализуемые институтом уполномоченных по правам ребенка международные проекты. "Будем расширять гуманитарную миссию в странах Африки. В этом году запланировали проекты в Бурунди, Кении, Танзании, Уганде, ЦАР, Демократической Республике Конго — среди них приют для девочек на горе Элгон, детский сад, общеобразовательная школа", - также отметила уполномоченный. Львова-Белова добавила, что на встрече был поднят вопрос помощи карабахским семьям, переселившимся в Армению. "Планируем отдых и восстановление для 90 ребят", - уточнила она. Более того, по её словам рассматривается возможность обмена опытом с Китайской Народной Республикой, в том числе с привлечением участников Федерального детского общественного совета. "Особое внимание — деятельности по воссоединению детей с их близкими. Попросила о поддержке в возвращении к мамам в Россию детей, находящихся в странах Евросоюза. Сейчас они проживают в учреждениях или с другими родственниками", - заявила Львова-Белова.
https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html
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россия, ирак, пакистан, мария львова-белова, сергей лавров, общество
Россия, Ирак, Пакистан, Мария Львова-Белова, Сергей Лавров, Общество
Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака

Львова-Белова поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале поблагодарила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака, Пакистана, Сирии и Турции.
«
"Поблагодарила за помощь в возвращении детей из Ирака, Пакистана, Сирии, Турции. С 2018 года при участии нашего правозащитного института вернулись в Россию к родственникам 546 детей, из них 123 — в 2023-2024 годах. Работа продолжается", - написала Львова-Белова.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
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Она также отметила, что на встрече с Лавровым они обсудили основные направления сотрудничества в сфере детства и реализуемые институтом уполномоченных по правам ребенка международные проекты.
"Будем расширять гуманитарную миссию в странах Африки. В этом году запланировали проекты в Бурунди, Кении, Танзании, Уганде, ЦАР, Демократической Республике Конго — среди них приют для девочек на горе Элгон, детский сад, общеобразовательная школа", - также отметила уполномоченный.
Львова-Белова добавила, что на встрече был поднят вопрос помощи карабахским семьям, переселившимся в Армению.
"Планируем отдых и восстановление для 90 ребят", - уточнила она.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
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Более того, по её словам рассматривается возможность обмена опытом с Китайской Народной Республикой, в том числе с привлечением участников Федерального детского общественного совета.
"Особое внимание — деятельности по воссоединению детей с их близкими. Попросила о поддержке в возвращении к мамам в Россию детей, находящихся в странах Евросоюза. Сейчас они проживают в учреждениях или с другими родственниками", - заявила Львова-Белова.
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РоссияИракПакистанМария Львова-БеловаСергей ЛавровОбщество
 
 
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