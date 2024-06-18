Омбудсмен поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака
Львова-Белова поблагодарила Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале поблагодарила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за помощь в возвращении детей из Ирака, Пакистана, Сирии и Турции.
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"Поблагодарила за помощь в возвращении детей из Ирака, Пакистана, Сирии, Турции. С 2018 года при участии нашего правозащитного института вернулись в Россию к родственникам 546 детей, из них 123 — в 2023-2024 годах. Работа продолжается", - написала Львова-Белова.
Она также отметила, что на встрече с Лавровым они обсудили основные направления сотрудничества в сфере детства и реализуемые институтом уполномоченных по правам ребенка международные проекты.
Львова-Белова добавила, что на встрече был поднят вопрос помощи карабахским семьям, переселившимся в Армению.
"Планируем отдых и восстановление для 90 ребят", - уточнила она.
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Более того, по её словам рассматривается возможность обмена опытом с Китайской Народной Республикой, в том числе с привлечением участников Федерального детского общественного совета.
"Особое внимание — деятельности по воссоединению детей с их близкими. Попросила о поддержке в возвращении к мамам в Россию детей, находящихся в странах Евросоюза. Сейчас они проживают в учреждениях или с другими родственниками", - заявила Львова-Белова.
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