https://ria.ru/20240618/botulizm-1953661843.html

В Подмосковье 20 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм

В Подмосковье 20 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - РИА Новости, 18.06.2024

В Подмосковье 20 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм

Двадцать человек находятся в медучреждениях Подмосковья с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:58

2024-06-18T13:58

2024-06-18T14:06

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

случаи заражения ботулизмом в россии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d8c760477d4e1ca7eb6cf9f5bf39066d.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Двадцать человек находятся в медучреждениях Подмосковья с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области."На данный момент в медучреждениях, подведомственных минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.По данным ведомства, специалисты оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация по оказанию медицинской помощи пациентам находится на контроле минздрава региона."Отметим, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой", - добавили в минздраве.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), случаи заражения ботулизмом в россии, происшествия