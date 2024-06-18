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В Подмосковье 20 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - РИА Новости, 18.06.2024
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13:58 18.06.2024 (обновлено: 14:06 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953661843.html
В Подмосковье 20 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм
В Подмосковье 20 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм - РИА Новости, 18.06.2024
В Подмосковье 20 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм
Двадцать человек находятся в медучреждениях Подмосковья с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:58
2024-06-18T14:06
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
случаи заражения ботулизмом в россии
происшествия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Двадцать человек находятся в медучреждениях Подмосковья с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области."На данный момент в медучреждениях, подведомственных минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.По данным ведомства, специалисты оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация по оказанию медицинской помощи пациентам находится на контроле минздрава региона."Отметим, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой", - добавили в минздраве.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), случаи заражения ботулизмом в россии, происшествия
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Случаи заражения ботулизмом в России, Происшествия
В Подмосковье 20 человек попали в больницы с диагнозом ботулизм

В Подмосковье у 20 человек заподозрили ботулизм, 12 в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Двадцать человек находятся в медучреждениях Подмосковья с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области.
"На данный момент в медучреждениях, подведомственных минздраву Московской области, находятся 20 человек с предварительным диагнозом "ботулизм", из них 12 - в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, специалисты оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация по оказанию медицинской помощи пациентам находится на контроле минздрава региона.
"Отметим, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой", - добавили в минздраве.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
10:00
 
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Случаи заражения ботулизмом в РоссииПроисшествия
 
 
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