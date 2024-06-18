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Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме - РИА Новости, 18.06.2024
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19:06 18.06.2024 (обновлено: 19:45 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html
Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме
Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме - РИА Новости, 18.06.2024
Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме
Президент США Джо Байден начал неожиданно кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, видеоролик разместил Forbes... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:06
2024-06-18T19:45
в мире
сша
джо байден
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал неожиданно кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, видеоролик разместил Forbes Breaking News.На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались задать ему вопросы.Байден посмотрел в их сторону с легкой ухмылкой, после чего начал издавать непонятные звуки и кричать.Затем президент США стал смеяться, в то время как репортеры продолжали попытки получить ответ на интересующие их вопросы.Байден — старейший президент США. Если он вновь выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а к завершению второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20240617/bayden-1953298880.html
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в мире, сша, джо байден, нато, йенс столтенберг
В мире, США, Джо Байден, НАТО, Йенс Столтенберг
Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме

Байден начал издавать непонятные звуки после встречи со Столтенбергом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал неожиданно кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, видеоролик разместил Forbes Breaking News.
На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались задать ему вопросы.
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Байден посмотрел в их сторону с легкой ухмылкой, после чего начал издавать непонятные звуки и кричать.
Затем президент США стал смеяться, в то время как репортеры продолжали попытки получить ответ на интересующие их вопросы.
Байден — старейший президент США. Если он вновь выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а к завершению второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.
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