https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме

Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме - РИА Новости, 18.06.2024

Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме

Президент США Джо Байден начал неожиданно кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, видеоролик разместил Forbes... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:06

2024-06-18T19:06

2024-06-18T19:45

в мире

сша

джо байден

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал неожиданно кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, видеоролик разместил Forbes Breaking News.На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались задать ему вопросы.Байден посмотрел в их сторону с легкой ухмылкой, после чего начал издавать непонятные звуки и кричать.Затем президент США стал смеяться, в то время как репортеры продолжали попытки получить ответ на интересующие их вопросы.Байден — старейший президент США. Если он вновь выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а к завершению второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20240617/bayden-1953298880.html

https://ria.ru/20240618/kiev-1953707413.html

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в мире, сша, джо байден, нато, йенс столтенберг