Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 17.06.2024 (обновлено: 21:15 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/zapad-1953442335.html
На Западе высмеяли слова Кулебы о переговорах с Россией
На Западе высмеяли слова Кулебы о переговорах с Россией - РИА Новости, 17.06.2024
На Западе высмеяли слова Кулебы о переговорах с Россией
Реальное положение вещей заставило руководство Украины пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боузв... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:51
2024-06-17T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
россия
дмитрий кулеба
джо байден
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ce65d678bb55ebb76f146b49e540138e.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Реальное положение вещей заставило руководство Украины пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боузв социальной сети X.Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россию пригласят на следующую международную конференцию. По его словам, второй саммит приведет к завершению конфликта."Реальность имеет свойство лечить заблуждения", — написал Боуз.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240617/general-1953434001.html
https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2e2e48a29c93aa3efb3da1cedcc4270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, россия, дмитрий кулеба, джо байден, си цзиньпин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Джо Байден, Си Цзиньпин
На Западе высмеяли слова Кулебы о переговорах с Россией

Журналист Боуз: реальность заставила Украину пересмотреть позицию по переговорам

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Реальное положение вещей заставило руководство Украины пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боузв социальной сети X.
Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россию пригласят на следующую международную конференцию. По его словам, второй саммит приведет к завершению конфликта.
Генерал Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Начала расти": генерал ВСУ сделал резкое заявление о положении на фронте
Вчера, 15:22
"Реальность имеет свойство лечить заблуждения", — написал Боуз.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Мы допустили ошибку": в Раде сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 21:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаРоссияДмитрий КулебаДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала