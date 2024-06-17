На Западе высмеяли слова Кулебы о переговорах с Россией
Журналист Боуз: реальность заставила Украину пересмотреть позицию по переговорам
© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Реальное положение вещей заставило руководство Украины пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боузв социальной сети X.
Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россию пригласят на следующую международную конференцию. По его словам, второй саммит приведет к завершению конфликта.
"Реальность имеет свойство лечить заблуждения", — написал Боуз.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.