Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев
Медведев: Запад не жалеет сил, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. 17 июня 2024
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Целый ряд западных стран не жалеет сил и средств, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка и свое господство, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке.
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"Целый ряд западных стран не жалеют сил и средств ради достижения единственной цели – сохранения тех правил, которые действовали до сих пор. Они стремятся за счет этого удержать свое господство и получать то, что получали раньше: материальные, природные ресурсы, человеческие ресурсы, зарабатывать на всем чем можно и тем самым сохранить ставшую привычной для них веками создаваемую систему метрополии и колонии, и сохранить возможность диктовать свои условия всему миру", - сказал Медведев.
По его словам, другим странам это не нравится.
"И нам это не нравится. И всем должно быть очевидно, что времена неприкрытой колониальной эксплуатации остались в прошлом и они должны исчезнуть. Но потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство", - отметил он.
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