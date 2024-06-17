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Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024
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08:34 17.06.2024 (обновлено: 12:14 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/zapad-1953317322.html
Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев
Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024
Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев
Целый ряд западных стран не жалеет сил и средств, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка и свое господство, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:34
2024-06-17T12:14
россия
владивосток
дмитрий медведев
единая россия
брикс
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Целый ряд западных стран не жалеет сил и средств, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка и свое господство, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке. "Целый ряд западных стран не жалеют сил и средств ради достижения единственной цели – сохранения тех правил, которые действовали до сих пор. Они стремятся за счет этого удержать свое господство и получать то, что получали раньше: материальные, природные ресурсы, человеческие ресурсы, зарабатывать на всем чем можно и тем самым сохранить ставшую привычной для них веками создаваемую систему метрополии и колонии, и сохранить возможность диктовать свои условия всему миру", - сказал Медведев. По его словам, другим странам это не нравится. "И нам это не нравится. И всем должно быть очевидно, что времена неприкрытой колониальной эксплуатации остались в прошлом и они должны исчезнуть. Но потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство", - отметил он.
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россия, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, брикс, в мире
Россия, Владивосток, Дмитрий Медведев, Единая Россия, БРИКС, В мире
Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев

Медведев: Запад не жалеет сил, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров Мировое большинство за многополярный мир во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании международного межпартийного форума БРИКС и стран партнеров "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. 17 июня 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Целый ряд западных стран не жалеет сил и средств, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка и свое господство, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке.
«
"Целый ряд западных стран не жалеют сил и средств ради достижения единственной цели – сохранения тех правил, которые действовали до сих пор. Они стремятся за счет этого удержать свое господство и получать то, что получали раньше: материальные, природные ресурсы, человеческие ресурсы, зарабатывать на всем чем можно и тем самым сохранить ставшую привычной для них веками создаваемую систему метрополии и колонии, и сохранить возможность диктовать свои условия всему миру", - сказал Медведев.
По его словам, другим странам это не нравится.
"И нам это не нравится. И всем должно быть очевидно, что времена неприкрытой колониальной эксплуатации остались в прошлом и они должны исчезнуть. Но потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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РоссияВладивостокДмитрий МедведевЕдиная РоссияБРИКСВ мире
 
 
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