https://ria.ru/20240617/zapad-1953317322.html

Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев

Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024

Запад не жалеет сил, чтобы сохранить свое господство, заявил Медведев

Целый ряд западных стран не жалеет сил и средств, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка и свое господство, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:34

2024-06-17T08:34

2024-06-17T12:14

россия

владивосток

дмитрий медведев

единая россия

брикс

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Целый ряд западных стран не жалеет сил и средств, чтобы сохранить правила прежнего миропорядка и свое господство, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума "Единой России" "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка" во Владивостоке. "Целый ряд западных стран не жалеют сил и средств ради достижения единственной цели – сохранения тех правил, которые действовали до сих пор. Они стремятся за счет этого удержать свое господство и получать то, что получали раньше: материальные, природные ресурсы, человеческие ресурсы, зарабатывать на всем чем можно и тем самым сохранить ставшую привычной для них веками создаваемую систему метрополии и колонии, и сохранить возможность диктовать свои условия всему миру", - сказал Медведев. По его словам, другим странам это не нравится. "И нам это не нравится. И всем должно быть очевидно, что времена неприкрытой колониальной эксплуатации остались в прошлом и они должны исчезнуть. Но потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство", - отметил он.

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

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Ольга Фомченкова

россия, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, брикс, в мире