В Белом доме высказались о видео инцидентов с застывшим Байденом
Карин Жан-Пьер назвала видео инцидентов с застывшим Байденом дешевыми фейками
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Распространяемые в интернете видео инцидентов с президентом США Джо Байденом, на которых глава государства странно ведет себя и застывает на публике, являются всего лишь "дешевыми фейками", уверена пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Они являются дешевыми фейковыми видео, которые делаются недобросовестно", - сообщила она журналистам на брифинге в понедельник.
Жан-Пьер выразила уверенность, что подобные видео "неоднократно разоблачались" как попытки распространения дезинформации, манипулирования и атак на Байдена со стороны "отчаявшихся республиканцев".
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс заявил, что на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены, а попытки СМИ представить, что он замер, якобы являются нежеланием соглашаться с успехами Байдена. Так Бэйтс отреагировал на публикации американских СМИ, которые описали эпизод с состоявшегося предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе, когда бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить застывшего Байдена со сцены.
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Похожая ситуация произошла 10 июня, когда Байден в Белом доме проводил концерт в честь Дня освобождения рабов: он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей, все остальные двигались в такт музыке, а Байден просто замер и даже почти не моргал.
Команда Байдена 13 июня оправдывалась за эпизод, в котором премьер-министр Италии Джорджа Мелони возвратила американского лидера к коллегам из G7, когда тот задумчиво отошел в сторону от группы. По словам Бэйтса, Байден отошел от группы, чтобы приветствовать приземлившегося неподалеку парашютиста. В медиа, по его словам, не показали всю картину, чтобы ввести зрителей в заблуждение и "отвлечь от достижений" Байдена иллюзией его рассеянности. О роли Мелони, которой пришлось брать ситуацию под контроль, как и в нынешней ситуации с Обамой, сотрудник администрации умолчал.
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