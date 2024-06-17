https://ria.ru/20240617/vetnam-1953479666.html

Переговоры Путина с премьером Вьетнама пройдут в формате рабочего завтрака

Переговоры Путина с премьером Вьетнама пройдут в формате рабочего завтрака - РИА Новости, 17.06.2024

Переговоры Путина с премьером Вьетнама пройдут в формате рабочего завтрака

Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем пройдут в формате рабочего завтрака, в ходе которого будут обсуждаться... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:23

2024-06-17T17:23

2024-06-17T17:23

вьетнам

россия

владимир путин

нгуен фу чонг

юрий ушаков

политика

ханой

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем пройдут в формате рабочего завтрака, в ходе которого будут обсуждаться вопросы экономического характера, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Путин 19-20 июня по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга посетит с государственным визитом Вьетнам. В Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. "В 12 часов - церемония официальной встречи с президентом То Ламом, затем - переговоры с президентом, обмен подписанными документами, потом - заявление двух президентов для СМИ, затем мы переходим на рабочий завтрак с премьер-министром правительства Фам Минь Тинем, и в ходе этого завтрака будут идти переговоры и различные темы будут экономического характера подниматься", - сказал Ушаков. Затем у Путина запланирована беседа с Нгуен Фу Чонгом, после этого - возложение венка к мемориалу павших героев и к мавзолею Хо Ши Мина. После состоится беседа президента России с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном и встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь президента России.

https://ria.ru/20231017/otnosheniya-1903206041.html

вьетнам

россия

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг, юрий ушаков, политика, ханой