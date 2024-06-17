Переговоры Путина с премьером Вьетнама пройдут в формате рабочего завтрака
Ушаков: Путин и премьер Вьетнама проведут переговоры в формате рабочего завтрака
© AP Photo / Manan Vatsyayana, poolПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь
© AP Photo / Manan Vatsyayana, pool
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем пройдут в формате рабочего завтрака, в ходе которого будут обсуждаться вопросы экономического характера, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин 19-20 июня по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга посетит с государственным визитом Вьетнам. В Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
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"В 12 часов - церемония официальной встречи с президентом То Ламом, затем - переговоры с президентом, обмен подписанными документами, потом - заявление двух президентов для СМИ, затем мы переходим на рабочий завтрак с премьер-министром правительства Фам Минь Тинем, и в ходе этого завтрака будут идти переговоры и различные темы будут экономического характера подниматься", - сказал Ушаков.
Затем у Путина запланирована беседа с Нгуен Фу Чонгом, после этого - возложение венка к мемориалу павших героев и к мавзолею Хо Ши Мина. После состоится беседа президента России с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном и встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь президента России.
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17 октября 2023, 00:50