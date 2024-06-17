https://ria.ru/20240617/ushakov-1953474844.html

Договор России и КНДР должен учитывать вопросы безопасности, заявил Ушаков

Договор России и КНДР должен учитывать вопросы безопасности, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2024

Договор России и КНДР должен учитывать вопросы безопасности, заявил Ушаков

Договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР, который может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, должен... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:11

2024-06-17T17:11

2024-06-17T17:12

россия

пхеньян

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР, который может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, должен учитывать вопросы безопасности, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Пхеньян 18-19 июня с государственным визитом. В ходе визита может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, документ прорабатывается. "Если договор будет подписан, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы - и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая, естественно, учет вопросов безопасности", - сказал журналистам Ушаков.

https://ria.ru/20240614/tstak-1952786714.html

россия

пхеньян

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россия, пхеньян, владимир путин, юрий ушаков