https://ria.ru/20240617/ushakov-1953474844.html
Договор России и КНДР должен учитывать вопросы безопасности, заявил Ушаков
Договор России и КНДР должен учитывать вопросы безопасности, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2024
Договор России и КНДР должен учитывать вопросы безопасности, заявил Ушаков
Договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР, который может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, должен... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:11
2024-06-17T17:11
2024-06-17T17:12
россия
пхеньян
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР, который может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, должен учитывать вопросы безопасности, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Пхеньян 18-19 июня с государственным визитом. В ходе визита может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, документ прорабатывается. "Если договор будет подписан, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы - и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая, естественно, учет вопросов безопасности", - сказал журналистам Ушаков.
https://ria.ru/20240614/tstak-1952786714.html
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Договор России и КНДР должен учитывать вопросы безопасности, заявил Ушаков
Ушаков: договор о партнерстве с КНДР должен учитывать вопросы безопасности
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР, который может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, должен учитывать вопросы безопасности, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин посетит Пхеньян 18-19 июня с государственным визитом. В ходе визита может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, документ прорабатывается.
"Если договор будет подписан, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества и будет подписан с учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы - и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связей по всем линиям, включая, естественно, учет вопросов безопасности", - сказал журналистам Ушаков.