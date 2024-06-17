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Торжественный прием в честь Путина планируется в Ханое - РИА Новости, 17.06.2024
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17:07 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ushakov-1953473314.html
Торжественный прием в честь Путина планируется в Ханое
Торжественный прием в честь Путина планируется в Ханое - РИА Новости, 17.06.2024
Торжественный прием в честь Путина планируется в Ханое
Торжественный прием в честь президента РФ Владимира Путина планируется в Ханое, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:07
2024-06-17T17:07
вьетнам
ханой
россия
владимир путин
юрий ушаков
нгуен фу чонг
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Торжественный прием в честь президента РФ Владимира Путина планируется в Ханое, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Путин 19-20 июня по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга посетит с государственным визитом Вьетнам. В Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. "Торжественный прием от имени президента в честь нашего президента", - сообщил Ушаков, говоря о программе визита.
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вьетнам, ханой, россия, владимир путин, юрий ушаков, нгуен фу чонг
Вьетнам, Ханой, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нгуен Фу Чонг
Торжественный прием в честь Путина планируется в Ханое

Помощник президента Ушаков: в Ханое состоится торжественный прием в честь Путина

© Светлана Привалова, PR.PRojectВьетнам, Ханой
Вьетнам, Ханой
© Светлана Привалова, PR.PRoject
Вьетнам, Ханой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Торжественный прием в честь президента РФ Владимира Путина планируется в Ханое, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Путин 19-20 июня по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга посетит с государственным визитом Вьетнам. В Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
"Торжественный прием от имени президента в честь нашего президента", - сообщил Ушаков, говоря о программе визита.
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