https://ria.ru/20240617/ushakov-1953473314.html

Торжественный прием в честь Путина планируется в Ханое

Торжественный прием в честь Путина планируется в Ханое - РИА Новости, 17.06.2024

Торжественный прием в честь Путина планируется в Ханое

Торжественный прием в честь президента РФ Владимира Путина планируется в Ханое, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:07

2024-06-17T17:07

2024-06-17T17:07

вьетнам

ханой

россия

владимир путин

юрий ушаков

нгуен фу чонг

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Торжественный прием в честь президента РФ Владимира Путина планируется в Ханое, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Путин 19-20 июня по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга посетит с государственным визитом Вьетнам. В Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. "Торжественный прием от имени президента в честь нашего президента", - сообщил Ушаков, говоря о программе визита.

https://ria.ru/20240322/biznes-missii-1934892948.html

вьетнам

ханой

россия

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вьетнам, ханой, россия, владимир путин, юрий ушаков, нгуен фу чонг