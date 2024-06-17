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Ушаков рассказал о программе визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 17.06.2024
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17:04 17.06.2024 (обновлено: 17:06 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ushakov-1953471845.html
Ушаков рассказал о программе визита Путина во Вьетнам
Ушаков рассказал о программе визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков рассказал о программе визита Путина во Вьетнам
Программа визита президента России Владимира Путина во Вьетнам весьма насыщенная, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:04
2024-06-17T17:06
россия
вьетнам
ханой
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Программа визита президента России Владимира Путина во Вьетнам весьма насыщенная, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Формально - два дня, 19 и 20 июня. Но достаточно позднее прибытие в Ханой 19 июня, а насыщенная программа запланирована на 20 июня. Это будет пятая поездка нашего президента во Вьетнам. Программа весьма насыщенна, характерная особенность в том, что наш президент проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама", - сказал Ушаков. Он отметил, что в Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. "Будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами, а также будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях. Около 20 документов сейчас прорабатывается, они в большой степени готовности. Часть из них будет подписана в присутствии президентов двух стран", - добавил он. По словам Ушакова, президент РФ также возложит венки к мемориалу Павшим героям и к мавзолею Хо Ши Мина. "Важным пунктом программы станет встреча нашего президента с выпускниками советских и российских вузов. Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые и уже имеют историю более 30 лет, в этом году отмечается 30-летие подписания договора об основах дружественных отношений", - добавил помощник президента РФ.
https://ria.ru/20240617/ushakov-1953471162.html
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россия, вьетнам, ханой, юрий ушаков, владимир путин, нгуен фу чонг
Россия, Вьетнам, Ханой, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг
Ушаков рассказал о программе визита Путина во Вьетнам

Ушаков: программа визита Путина во Вьетнам 19-20 июня весьма насыщенная

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Нгуен Фу Чонг
Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Программа визита президента России Владимира Путина во Вьетнам весьма насыщенная, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Формально - два дня, 19 и 20 июня. Но достаточно позднее прибытие в Ханой 19 июня, а насыщенная программа запланирована на 20 июня. Это будет пятая поездка нашего президента во Вьетнам. Программа весьма насыщенна, характерная особенность в том, что наш президент проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама", - сказал Ушаков.
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Он отметил, что в Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.
"Будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами, а также будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях. Около 20 документов сейчас прорабатывается, они в большой степени готовности. Часть из них будет подписана в присутствии президентов двух стран", - добавил он.
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По словам Ушакова, президент РФ также возложит венки к мемориалу Павшим героям и к мавзолею Хо Ши Мина.
"Важным пунктом программы станет встреча нашего президента с выпускниками советских и российских вузов. Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые и уже имеют историю более 30 лет, в этом году отмечается 30-летие подписания договора об основах дружественных отношений", - добавил помощник президента РФ.
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РоссияВьетнамХанойЮрий УшаковВладимир ПутинНгуен Фу Чонг
 
 
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