Ушаков рассказал о программе визита Путина во Вьетнам
Ушаков: программа визита Путина во Вьетнам 19-20 июня весьма насыщенная
Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Программа визита президента России Владимира Путина во Вьетнам весьма насыщенная, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Формально - два дня, 19 и 20 июня. Но достаточно позднее прибытие в Ханой 19 июня, а насыщенная программа запланирована на 20 июня. Это будет пятая поездка нашего президента во Вьетнам. Программа весьма насыщенна, характерная особенность в том, что наш президент проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама", - сказал Ушаков.
Он отметил, что в Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.
"Будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами, а также будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях. Около 20 документов сейчас прорабатывается, они в большой степени готовности. Часть из них будет подписана в присутствии президентов двух стран", - добавил он.
По словам Ушакова, президент РФ также возложит венки к мемориалу Павшим героям и к мавзолею Хо Ши Мина.
"Важным пунктом программы станет встреча нашего президента с выпускниками советских и российских вузов. Визит символизирует и то, что у нас отношения достаточно продвинутые и уже имеют историю более 30 лет, в этом году отмечается 30-летие подписания договора об основах дружественных отношений", - добавил помощник президента РФ.