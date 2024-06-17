https://ria.ru/20240617/ushakov-1953471162.html

Путин и Ким Чен Ын посетят православный храм в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын посетят православный храм в Пхеньяне - РИА Новости, 17.06.2024

Путин и Ким Чен Ын посетят православный храм в Пхеньяне

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посетят Храм Троицы Живоначальной во время визита российского президента в Пхеньян, ожидается, что... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:03

2024-06-17T17:03

2024-06-17T17:05

россия

пхеньян

ханой

владимир путин

юрий ушаков

ким чен ын

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посетят Храм Троицы Живоначальной во время визита российского президента в Пхеньян, ожидается, что после Ким Чен Ын проводит Путина в аэропорт, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. По словам Ушакова, программа государственного визита Путина начнется 19 июня, в полдень "предусмотрена церемония официальной встречи, представление корейской и российской делегаций, как это обычно бывает исполняются гимны, прохождение почетного караула". "После этого - прибытие в резиденцию, совместное фотографирование и уже начинаются российско-корейские переговоры. Помимо переговоров будет весьма продолжительное общение лидеров один на один, к этому общению по необходимости будут приглашаться члены делегаций", - добавил он. По словам Ушакова, на середину дня намечена церемония подписания совместных документов. "После чего, Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением по итогам переговоров перед СМИ. Затем президент и председатель будут общаться друг с другом, будет совместная прогулка по резиденции, чаепитие, после этого возложение венка к монументу "Освобождение", а после - торжественный концерт в спортивном комплексе, и в Доме приемов государственный прием от имени председателя. Здесь будет обмен выступлениями, после чего, практически, визит завершен. Два лидера поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы совместно", - рассказал Ушаков. Из Пхеньяна Путин направится с визитом в Ханой.

https://ria.ru/20240617/kitay-1953470503.html

https://ria.ru/20240617/erdogan-1953471021.html

https://ria.ru/20230914/vstrecha-1896321653.html

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россия, пхеньян, ханой, владимир путин, юрий ушаков, ким чен ын