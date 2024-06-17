https://ria.ru/20240617/ukraina-1953518093.html
По членству Украины в НАТО нет консенсуса, заявил Столтенберг
По членству Украины в НАТО нет консенсуса, заявил Столтенберг - РИА Новости, 17.06.2024
По членству Украины в НАТО нет консенсуса, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по членству Украины в альянсе пока нет консенсуса, "большинства голосов недостаточно". РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:50
2024-06-17T19:50
2024-06-17T19:50
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по членству Украины в альянсе пока нет консенсуса, "большинства голосов недостаточно". "Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно", - заявил он. При этом Столтенберг добавил, что "в положенное время Украина должна стать членом НАТО без промедления", но для этого, по его словам, также "требуется полностью завершить конфликт". "Мы должны быть уверены, что конфликт завершен, а не поставлен на паузу", - пояснил он.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
По членству Украины в НАТО нет консенсуса, заявил Столтенберг
Столтенберг: в НАТО не получается единогласного решения по членству Украины
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по членству Украины в альянсе пока нет консенсуса, "большинства голосов недостаточно".
"Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно", - заявил он.
При этом Столтенберг добавил, что "в положенное время Украина должна стать членом НАТО без промедления", но для этого, по его словам, также "требуется полностью завершить конфликт". "Мы должны быть уверены, что конфликт завершен, а не поставлен на паузу", - пояснил он.