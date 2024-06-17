https://ria.ru/20240617/ukraina-1953518093.html

По членству Украины в НАТО нет консенсуса, заявил Столтенберг

По членству Украины в НАТО нет консенсуса, заявил Столтенберг - РИА Новости, 17.06.2024

По членству Украины в НАТО нет консенсуса, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по членству Украины в альянсе пока нет консенсуса, "большинства голосов недостаточно". РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:50

2024-06-17T19:50

2024-06-17T19:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по членству Украины в альянсе пока нет консенсуса, "большинства голосов недостаточно". "Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно", - заявил он. При этом Столтенберг добавил, что "в положенное время Украина должна стать членом НАТО без промедления", но для этого, по его словам, также "требуется полностью завершить конфликт". "Мы должны быть уверены, что конфликт завершен, а не поставлен на паузу", - пояснил он.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато