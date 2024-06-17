Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину
Министр обороны Испании: отправка войск на Украину может привести к эскалации
Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Архивное фото
МАДРИД, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что "категорически" против отправки войск на Украину даже в целях обучения, поскольку это может привести к эскалации конфликта, передает в понедельник новостное агентство EFE.
По информации издания, министр сказала, что уважает позицию некоторых стран, таких как, например, Франция, относительно отправки военных на Украину. Однако Роблес настаивает на том, что страны-союзники "должны быть очень осторожны", чтобы "не допустить эскалации" конфликта, пишет агентство.
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В конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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