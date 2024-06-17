https://ria.ru/20240617/ukraina-1953485142.html

Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину

Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину - РИА Новости, 17.06.2024

Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что "категорически" против отправки войск на Украину даже в целях обучения, поскольку это может привести к... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:36

2024-06-17T17:36

2024-06-17T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

испания

маргарита роблес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953496188_0:26:3070:1753_1920x0_80_0_0_9a424acfbd562b64c5786e6cda3f474a.jpg

МАДРИД, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что "категорически" против отправки войск на Украину даже в целях обучения, поскольку это может привести к эскалации конфликта, передает в понедельник новостное агентство EFE. По информации издания, министр сказала, что уважает позицию некоторых стран, таких как, например, Франция, относительно отправки военных на Украину. Однако Роблес настаивает на том, что страны-союзники "должны быть очень осторожны", чтобы "не допустить эскалации" конфликта, пишет агентство. В конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

украина

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, маргарита роблес