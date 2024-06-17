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Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 17.06.2024 (обновлено: 18:09 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953485142.html
Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину
Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину - РИА Новости, 17.06.2024
Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что "категорически" против отправки войск на Украину даже в целях обучения, поскольку это может привести к... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:36
2024-06-17T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
маргарита роблес
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МАДРИД, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что "категорически" против отправки войск на Украину даже в целях обучения, поскольку это может привести к эскалации конфликта, передает в понедельник новостное агентство EFE. По информации издания, министр сказала, что уважает позицию некоторых стран, таких как, например, Франция, относительно отправки военных на Украину. Однако Роблес настаивает на том, что страны-союзники "должны быть очень осторожны", чтобы "не допустить эскалации" конфликта, пишет агентство. В конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
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в мире, украина, испания, маргарита роблес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания, Маргарита Роблес
Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину

Министр обороны Испании: отправка войск на Украину может привести к эскалации

© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARDМинистр обороны Испании Маргарита Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / KENZO TRIBOUILLARD
Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что "категорически" против отправки войск на Украину даже в целях обучения, поскольку это может привести к эскалации конфликта, передает в понедельник новостное агентство EFE.
По информации издания, министр сказала, что уважает позицию некоторых стран, таких как, например, Франция, относительно отправки военных на Украину. Однако Роблес настаивает на том, что страны-союзники "должны быть очень осторожны", чтобы "не допустить эскалации" конфликта, пишет агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
В конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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25 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИспанияМаргарита Роблес
 
 
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