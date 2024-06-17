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Запад пока не готов говорить о мире на Украине с Россией, заявили в Женеве - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 17.06.2024 (обновлено: 16:19 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953422709.html
Запад пока не готов говорить о мире на Украине с Россией, заявили в Женеве
Запад пока не готов говорить о мире на Украине с Россией, заявили в Женеве - РИА Новости, 17.06.2024
Запад пока не готов говорить о мире на Украине с Россией, заявили в Женеве
Запад еще не готов говорить о мире на Украине с Россией, несмотря на публичные заявления, которые уверяют в обратном, поэтому предложение российского лидера... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:46
2024-06-17T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
россия
украина
ги меттан
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ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Запад еще не готов говорить о мире на Украине с Россией, несмотря на публичные заявления, которые уверяют в обратном, поэтому предложение российского лидера Владимира Путина о мире было немедленно отклонено на конференции по Украине в Швейцарии, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. "Некоторые участники (конференции в Швейцарии – ред.), такие как Камала Харрис (вице-президент США – ред.), ссылались на предложения президента Путина, но принижали их и отвергали. Это показывает, что Запад, несмотря на свои слова, еще не готов по-настоящему говорить о мире или принимать Россию за столом переговоров. Следует напомнить, что до сих пор Запад всегда критиковал тех, кто требовал мира, утверждая, что это ослабляет Украину. Таким образом, большинству западных лидеров и СМИ еще предстоит пройти долгий путь, чтобы принять идею мира. Тем более, что, если они сделают это на Украине, им также придется согласиться сделать это в Газе", - сказал он. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Президент РФ ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
https://ria.ru/20240617/sammit-1953381745.html
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в мире, швейцария, россия, украина, ги меттан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Ги Меттан
Запад пока не готов говорить о мире на Украине с Россией, заявили в Женеве

Швейцарский журналист: Запад пока не готов говорить о мире на Украине с Россией

© AFP 2024 / URS FLUEELERПленарное заседание "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024
Пленарное заседание мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / URS FLUEELER
Пленарное заседание "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024
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ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Запад еще не готов говорить о мире на Украине с Россией, несмотря на публичные заявления, которые уверяют в обратном, поэтому предложение российского лидера Владимира Путина о мире было немедленно отклонено на конференции по Украине в Швейцарии, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
"Некоторые участники (конференции в Швейцарии – ред.), такие как Камала Харрис (вице-президент США – ред.), ссылались на предложения президента Путина, но принижали их и отвергали. Это показывает, что Запад, несмотря на свои слова, еще не готов по-настоящему говорить о мире или принимать Россию за столом переговоров. Следует напомнить, что до сих пор Запад всегда критиковал тех, кто требовал мира, утверждая, что это ослабляет Украину. Таким образом, большинству западных лидеров и СМИ еще предстоит пройти долгий путь, чтобы принять идею мира. Тем более, что, если они сделают это на Украине, им также придется согласиться сделать это в Газе", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Президент РФ ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Пленарное заседание мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Песков прокомментировал позицию Венгрии, Сербии и Турции на саммите
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияУкраинаГи Меттан
 
 
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