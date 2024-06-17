https://ria.ru/20240617/ukraina-1953412303.html

Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках

Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках - РИА Новости, 17.06.2024

Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках

Шри-Ланка не получила от Украины ответа на неоднократные запросы о числе своих граждан-наемников в рядах ВСУ, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:02

2024-06-17T14:02

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Шри-Ланка не получила от Украины ответа на неоднократные запросы о числе своих граждан-наемников в рядах ВСУ, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник. "Министерство иностранных дел и посольство Шри-Ланки в Турции, которое по совместительству аккредитовано на Украине, две недели назад официально обратились к украинским властям с просьбой предоставить подробную информацию о жителях Шри-Ланки, которые в данный момент находятся на фронте. Напоминание также было отправлено неделю назад, но ответа пока нет", - сообщил изданию источник. Верховная комиссия Шри-Ланки в Нью-Дели также запросила информацию по этому вопросу у представительства Украины в Индии, которое одновременно аккредитовано на Шри-Ланке. Парламент Шри-Ланки в прошлом месяце начал расследование, чтобы выяснить местонахождение граждан. Как отмечает издание Island, отставных военнослужащих заманивали через рекламные объявления в мессенджерах, где обещалась ежемесячная зарплата в размере более 2,1 тысячи долларов, что в 13 раз превышает средний доход по Шри-Ланке. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html

https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html

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шри-ланка, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире