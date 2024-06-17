Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках
Daily Mirror: Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках ВСУ
© iStock.com / Dmitrii AnikinБашня Лотоса в Коломбо, Шри-Ланка
© iStock.com / Dmitrii Anikin
Башня Лотоса в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Шри-Ланка не получила от Украины ответа на неоднократные запросы о числе своих граждан-наемников в рядах ВСУ, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Министерство иностранных дел и посольство Шри-Ланки в Турции, которое по совместительству аккредитовано на Украине, две недели назад официально обратились к украинским властям с просьбой предоставить подробную информацию о жителях Шри-Ланки, которые в данный момент находятся на фронте. Напоминание также было отправлено неделю назад, но ответа пока нет", - сообщил изданию источник.
Парламент Шри-Ланки в прошлом месяце начал расследование, чтобы выяснить местонахождение граждан.
Как отмечает издание Island, отставных военнослужащих заманивали через рекламные объявления в мессенджерах, где обещалась ежемесячная зарплата в размере более 2,1 тысячи долларов, что в 13 раз превышает средний доход по Шри-Ланке.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.