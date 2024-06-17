Рейтинг@Mail.ru
Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953412303.html
Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках
Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках - РИА Новости, 17.06.2024
Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках
Шри-Ланка не получила от Украины ответа на неоднократные запросы о числе своих граждан-наемников в рядах ВСУ, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:02
2024-06-17T14:02
шри-ланка
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004302_47:0:3686:2047_1920x0_80_0_0_e8a449cc6695bdfdbe428daca2af03df.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Шри-Ланка не получила от Украины ответа на неоднократные запросы о числе своих граждан-наемников в рядах ВСУ, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник. "Министерство иностранных дел и посольство Шри-Ланки в Турции, которое по совместительству аккредитовано на Украине, две недели назад официально обратились к украинским властям с просьбой предоставить подробную информацию о жителях Шри-Ланки, которые в данный момент находятся на фронте. Напоминание также было отправлено неделю назад, но ответа пока нет", - сообщил изданию источник. Верховная комиссия Шри-Ланки в Нью-Дели также запросила информацию по этому вопросу у представительства Украины в Индии, которое одновременно аккредитовано на Шри-Ланке. Парламент Шри-Ланки в прошлом месяце начал расследование, чтобы выяснить местонахождение граждан. Как отмечает издание Island, отставных военнослужащих заманивали через рекламные объявления в мессенджерах, где обещалась ежемесячная зарплата в размере более 2,1 тысячи долларов, что в 13 раз превышает средний доход по Шри-Ланке. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html
https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html
шри-ланка
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004302_502:0:3231:2047_1920x0_80_0_0_aed45d17293f079b5a884b2e0f92db6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шри-ланка, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Шри-Ланка, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках

Daily Mirror: Шри-Ланка не получила от Украины ответа на запросы о наемниках ВСУ

© iStock.com / Dmitrii AnikinБашня Лотоса в Коломбо, Шри-Ланка
Башня Лотоса в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / Dmitrii Anikin
Башня Лотоса в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Шри-Ланка не получила от Украины ответа на неоднократные запросы о числе своих граждан-наемников в рядах ВСУ, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Министерство иностранных дел и посольство Шри-Ланки в Турции, которое по совместительству аккредитовано на Украине, две недели назад официально обратились к украинским властям с просьбой предоставить подробную информацию о жителях Шри-Ланки, которые в данный момент находятся на фронте. Напоминание также было отправлено неделю назад, но ответа пока нет", - сообщил изданию источник.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
На кладбищах в Европе множатся могилы погибших на Украине наемников
30 марта, 07:06
Верховная комиссия Шри-Ланки в Нью-Дели также запросила информацию по этому вопросу у представительства Украины в Индии, которое одновременно аккредитовано на Шри-Ланке.
Парламент Шри-Ланки в прошлом месяце начал расследование, чтобы выяснить местонахождение граждан.
Как отмечает издание Island, отставных военнослужащих заманивали через рекламные объявления в мессенджерах, где обещалась ежемесячная зарплата в размере более 2,1 тысячи долларов, что в 13 раз превышает средний доход по Шри-Ланке.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
СМИ: семья убитого на Украине наемника из США не может вернуть его тело
22 января, 18:24
 
Шри-ЛанкаУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала