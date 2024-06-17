https://ria.ru/20240617/ukraina-1953363740.html
Ирак и Иордания попали в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке
Ирак и Иордания попали в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке - РИА Новости, 17.06.2024
Ирак и Иордания попали в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке
Ирак и Иорданию добавили в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за проблемы координации, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:24
2024-06-17T11:24
2024-06-17T12:40
ирак
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ЖЕНЕВА, 17 июн — РИА Новости. Ирак и Иорданию добавили в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за проблемы координации, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива."В таких случаях каждая делегация, участвующая в мероприятии, заранее получает коммюнике, а затем в случае, если она возражает против его подписания, должна сообщить об этом принимающей стране. Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации", — объяснил он.Клива добавил, что ни у одной другой делегации такой проблемы не возникло.Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка исключили Ирак и Индонезию.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
https://radiosputnik.ru/20240617/sammit-1953339971.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирак, иордания, украина, в мире, евросоюз, совет европы
Ирак, Иордания, Украина, В мире, Евросоюз, Совет Европы
Ирак и Иордания попали в список подписавших коммюнике по Украине по ошибке
МИД Швейцарии: Ирак и Иордания не подписали коммюнике по Украине
ЖЕНЕВА, 17 июн — РИА Новости. Ирак и Иорданию добавили в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за проблемы координации, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива.
"В таких случаях каждая делегация, участвующая в мероприятии, заранее получает коммюнике, а затем в случае, если она возражает против его подписания, должна сообщить об этом принимающей стране. Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации", — объяснил он.
Клива добавил, что ни у одной другой делегации такой проблемы не возникло.
Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС
, Совет Европы
и ООН
. Однако президент США Джо Байден
, председатель КНР Си Цзиньпин
, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС
; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях
; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц.
Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка исключили Ирак и Индонезию.