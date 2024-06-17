https://ria.ru/20240617/ukraina-1953304075.html

Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным

Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным - РИА Новости, 17.06.2024

Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным

Режим Владимира Зеленского недоговороспособен, Москва в этом убедилась, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T03:02

2024-06-17T03:02

2024-06-17T03:23

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ООН, 17 июн — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского недоговороспособен, Москва в этом убедилась, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя."Мы неоднократно подтверждали свою готовность к диалогу. И это не просто заявления, носящие декларативный характер. В апреле 2022 года наши переговорщики парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации", — напомнил Небензя.По его словам, такой оперативный выход на мирное урегулирование англосаксонским "спонсорам" Киева был явно не нужен", и они сделали все, чтобы этому воспрепятствовать."Все видели интервью лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, возглавлявшего делегацию Украины в Стамбуле. Он прямо сказал, что всё было готово, но приехал Борис Джонсон (экс-премьер Великобритании — Прим ред.) и сказал, что надо продолжать воевать. История с его вояжем в "незалежную" хорошо известна. Думаю, нет необходимости ее повторять", — отметил постпред."Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате — режим Зеленского недоговороспособен", — подчеркнул он.Небензя также отметил, что еще в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством."Возникает риторический вопрос — возможно ли договориться без диалога? Впрочем, такая вопиющая непоследовательность является "визитной карточкой" всей внешней политики Киева", — добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.В прошлую пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953303575.html

https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html

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в мире, украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон